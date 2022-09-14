16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ предложил самозанятым сервис онлайн-платежей без открытия расчетного счета

Читали 17

Банк ПСБ одним из первых на рынке предложил самозанятым возможность принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета — клиенту достаточно оформить дебетовую банковскую карту для физического лица.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в статусе самозанятого, могут принимать плату за свои товары и услуги с помощью смартфона через сервис "ПСБ Бизнес Пэй" по фиксированному тарифу 2,3%* без дополнительных платежей. Банк зачисляет средства по реквизитам карточного счета клиента, открытого в ПСБ, на основе договора эквайринга с самозанятым. Карту можно заказать дистанционно, ее доставит курьер, поэтому услуга подключается без визита в отделение банка.

"ПСБ разработал решение, позволяющее самозанятым принимать платежи без открытия расчетных счетов, что упрощает запуск собственного дела и дальнейшее ведение деятельности. При этом клиенты получают преимущества от работы с одним из самых удобных сервисов приема платежей, когда терминалом оплаты становится смартфон, что дает возможность экономить на подключении и обслуживании обычного POS-терминала. Сервис также может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает функционал, который соответствует положениям закона о контрольно-кассовой технике, а также позволяет выполнять все требования налогового законодательства", — сказал Никита Хомутов, вице-президент — директор департамента эквайринга ПСБ.

* Для подключения сервиса необходимо открыть дебетовую карту в ПСБ, а также заключить договор с банком — подписание оферты на эквайринг с выбором сервиса "ПСБ Бизнес Пэй". Комиссия по тарифу "Просто сам" составляет 2,3% от оборота. Подробная информация на сайте https://www.psbank.ru и по телефону ПAO "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 сентября 2022
ПСБ предложил самозанятым сервис онлайн-платежей без открытия расчетного счета

В России и мире

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Тату-мастер Ольга Гусева: "Татуировки помогают бороться со своими комплексами и самовыражаться"

Самарский тату-мастер Ольга Гусева в интервью Волга Ньюс рассказала о своем творческом пути, о принципах в создании татуировок, о поиске авторского стиля и увлечении кастомизацией.

Кошелек

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

Во вторник, 30 августа, под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Он и она