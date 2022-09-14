ПСБ предложил самозанятым сервис онлайн-платежей без открытия расчетного счета

14.09.2022 11:36 Читали 17

Банк ПСБ одним из первых на рынке предложил самозанятым возможность принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета — клиенту достаточно оформить дебетовую банковскую карту для физического лица.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в статусе самозанятого, могут принимать плату за свои товары и услуги с помощью смартфона через сервис "ПСБ Бизнес Пэй" по фиксированному тарифу 2,3%* без дополнительных платежей. Банк зачисляет средства по реквизитам карточного счета клиента, открытого в ПСБ, на основе договора эквайринга с самозанятым. Карту можно заказать дистанционно, ее доставит курьер, поэтому услуга подключается без визита в отделение банка.

"ПСБ разработал решение, позволяющее самозанятым принимать платежи без открытия расчетных счетов, что упрощает запуск собственного дела и дальнейшее ведение деятельности. При этом клиенты получают преимущества от работы с одним из самых удобных сервисов приема платежей, когда терминалом оплаты становится смартфон, что дает возможность экономить на подключении и обслуживании обычного POS-терминала. Сервис также может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает функционал, который соответствует положениям закона о контрольно-кассовой технике, а также позволяет выполнять все требования налогового законодательства", — сказал Никита Хомутов, вице-президент — директор департамента эквайринга ПСБ.

* Для подключения сервиса необходимо открыть дебетовую карту в ПСБ, а также заключить договор с банком — подписание оферты на эквайринг с выбором сервиса "ПСБ Бизнес Пэй". Комиссия по тарифу "Просто сам" составляет 2,3% от оборота. Подробная информация на сайте https://www.psbank.ru и по телефону ПAO "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.