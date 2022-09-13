Производители товаров для сельского хозяйства смогут создавать собственные интернет-магазины на цифровой платформе РСХБ

13.09.2022 12:36 Читали 25

Цифровая экосистема для сельхозпроизводителей Своё Фермерство от Россельхозбанка представила новый функционал для продавцов. В первую очередь он включает в себя расширенные возможности управления цифровой витриной и сбытом для продавцов сельскохозяйственной техники и запчастей.

Одним из ключевых нововведений стала возможность оформления страницы магазина компании. Теперь каждый поставщик на своей персональной странице может разместить промобаннер, раздел с уникальными предложениями и логотипы реализуемых брендов, а также дополнительно указать адреса доставки, центры обслуживания, реквизиты, контакты для связи с компанией. Таким образом, у производителей появилась возможность создать свой привлекательный для покупателей интернет-магазин внутри маркетплейса. Этой услугой уже воспользовался ряд компаний.

Поставщики и производители сельскохозяйственной техники могут создать подробное описание товаров и их характеристик за счет расширенного атрибутного состава товарных карточек в разделе "Сельскохозяйственная техника". Наиболее активным поставщикам, максимально полно заполнившим данные о себе и постоянно актуализирующим товарные предложения, предоставляется возможность подключения "чата с покупателями" для оперативной обработки обращений. Регулярно обновляемые товары с ценами индексируются и демонстрируются в категориях "Спецпредложения", "Скидки", "Товары российского производства", "Популярные товары".

Поставщикам доступна также массовая загрузка товаров. Маркетплейс Своё Фермерство предоставляет дистрибьюторам возможность обеспечить полное покрытие региона за счет цифрового канала продаж, а также разместить в каталоге не только технику, но и запчасти и комплектующие, которые будут представлены в специализированной категории "Запчасти".

"На маркетплейсе Своё Фермерство уже порядка 90% сельскохозяйственной техники — отечественного производства. Все крупнейшие производители размещают свои товары на нашей платформе, например, число поставщиков и дистрибьюторов таких брендов как "Кировец", "Беларус", "РСМ", "КАМА" представленных на нашей платформе превышает 70% от их общего количества. Мы продолжаем совершенствовать наш маркетплейс и расширяем функционал для максимально удобной и эффективной работы как небольших поставщиков, так и сетей, в чьем арсенале, как правило, целый набор брендов и десятки тысяч товаров для реализации. При высокой автоматизации процессов мы сохраняем персонализированный подход. Наши менеджеры сопроводят и окажут необходимую помощь на всех этапах работы с маркетплейсом", — прокомментировала заместитель директора Центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева.