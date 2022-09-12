16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК открывает IT Camp для начинающих IT-специалистов

Читали 24

Первый IT Camp от Страхового Дома ВСК для начинающих IT-специалистов стартовал 12 сентября.

VSK IT Camp — это бесплатное недельное обучение и полугодовая оплачиваемая стажировка для начинающих IT-специалистов в Томске. В первый набор из 400 заявок прошел 21 человек в возрасте от 19 до 37 лет. Студенты попробуют себя в трех направлениях: аналитика, тестирование и разработка.

Отбор среди желающих шел с 1 августа по 5 сентября и состоял из тестового задания и интервью с рекрутером. Главный критерий отбора — мотивация строить свою карьеру в IT-сфере, а также хорошая теоретическая база у кандидатов.

В IT Camp начинающие специалисты смогут попробовать себя в одном из нескольких направлений и на практике понять разницу между ними, используя реальные бизнес-кейсы, а также пообщаться с опытными наставниками. По итогам недельного обучения участники получат сертификаты о прохождении курса, уникальные знания от лучших специалистов компании, а также возможность быстро начать профессиональную карьеру.

"Для ВСК сильная команда — это одна из стратегических целей развития компании. Мы ответственно подходим к подготовке и развитию кадров, а IT Camp — это возможность для будущих кандидатов стать частью Страхового Дома. Особенно важно, что задачи соответствуют течению времени: IT-специалист — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в России, а ВСК успешно поддерживает тренд на цифровизацию", — отметил Степан Лысенко, Руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 сентября 2022
ВСК открывает IT Camp для начинающих IT-специалистов
"РТК-Солар": мошенники использовали бренды "Красное и белое" и "Додо пицца" для хищения денег у граждан
Проект "Другое Дело" и Россельхозбанк будут вовлекать молодежь в развитие агротехнической отрасли
БК "Самара" — серебряный призер Кубка Хайретдинова
В Самаре на ул/ Бакинской после ремонта открыли сквер имени Куйбышева
У театра кукол в Самаре установили скульптуру «Тёма и Жучка»
"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью

В России и мире

Любовь на языке вкуса: кто продвигает гастрономию в Самаре

Третий год подряд Самара входит в ТОП-10 самых посещаемых городов России и, как предсказывают туроператоры, популярность направления будет только расти. Туризм без общепита представить трудно, а значит, и здесь есть, чем удивить и куда стремиться. Галия Шакурова, бренд-менеджер доставки "Поляна Delivery", рассказала о гастрономическом фестивале "Волжский сезон", который второй год подряд запускает "Поляна".

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

В Борском районе госпитализирован пьяный водитель перевернувшегося Datsun

Во вторник, 30 августа, в 19:16 в Борском районе 52-летний водитель Datsun on-DO на 17 км трассы "Долматовка - Комсомольский - Петровка - Языково" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Кошелек

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

Во вторник, 30 августа, под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Он и она