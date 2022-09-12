ВСК открывает IT Camp для начинающих IT-специалистов

12.09.2022 17:24 Читали 24

Первый IT Camp от Страхового Дома ВСК для начинающих IT-специалистов стартовал 12 сентября.

VSK IT Camp — это бесплатное недельное обучение и полугодовая оплачиваемая стажировка для начинающих IT-специалистов в Томске. В первый набор из 400 заявок прошел 21 человек в возрасте от 19 до 37 лет. Студенты попробуют себя в трех направлениях: аналитика, тестирование и разработка.

Отбор среди желающих шел с 1 августа по 5 сентября и состоял из тестового задания и интервью с рекрутером. Главный критерий отбора — мотивация строить свою карьеру в IT-сфере, а также хорошая теоретическая база у кандидатов.

В IT Camp начинающие специалисты смогут попробовать себя в одном из нескольких направлений и на практике понять разницу между ними, используя реальные бизнес-кейсы, а также пообщаться с опытными наставниками. По итогам недельного обучения участники получат сертификаты о прохождении курса, уникальные знания от лучших специалистов компании, а также возможность быстро начать профессиональную карьеру.

"Для ВСК сильная команда — это одна из стратегических целей развития компании. Мы ответственно подходим к подготовке и развитию кадров, а IT Camp — это возможность для будущих кандидатов стать частью Страхового Дома. Особенно важно, что задачи соответствуют течению времени: IT-специалист — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в России, а ВСК успешно поддерживает тренд на цифровизацию", — отметил Степан Лысенко, Руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.