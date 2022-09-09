09.09.2022 14:59 Читали 17

Открытие зарубежных торговых домов, изменение климата и геополитические риски, переход на расчеты в национальной валюте, особенности налогового режима в Китае: на полях Восточного экономического форума 2022 во Владивостоке Россельхозбанк изучил основные тренды в области внешней торговли, банковской сферы и агросектора между Россией и Китаем.

Изменение климата и принцип эквивалентности

По оценке Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, важный фактор, влияющий на внешнюю торговлю, — изменение климата, которое негативно влияет на большинство европейских и азиатских стран и снижает их способность к наращиванию производительности агросектора. При этом Россию эти климатические сдвиги затрагивают гораздо в меньшей степени, причем не только с негативной, но и с позитивной стороны, что открывает широкие возможности для наращивания производства и экспорта из нашей страны.

Второй фактор — усиление принципа эквивалентности между объемом импортируемой и экспортируемой Китаем продукции. По словам руководителя ЦОЭ Андрея Дальнова, при открытии отдельных сегментов рынка для российской продукции, Китай будет стремиться получить эквивалентный доступ на наш продовольственный рынок. Отечественные свиноводы много лет ждут от Китая разрешения на поставки своей продукции — субпродуктов 1 и 2 категории. Но надо понимать, что в отдельные периоды цены на свинину находятся на очень низком уровне, и Китай сможет поставлять в Россию отдельные постные отруба, которые в Китае не пользуются высоким спросом.

Третий фактор — это геополитическая ситуация, которая оказывает влияние на возможности развития отдельных секторов экономики и роста показателей сбыта сельхозтоваров и агротехнологий из России. Сближение России и Китая поддержит рост товарооборота между нашими странами. Россия сможет экспортировать больше продукции сельского хозяйства. Китай займет большую долю в российском импорте на смежных с АПК рынках — семян, аминокислот, витаминов.

Открытие зарубежных торговых домов

Еще вчера открытие зарубежного торгового дома расценивалось как расширение бизнеса, сегодня — это один из вариантов сохранения бизнеса и возможность продолжать работу в условиях неопределенности.

Зарубежный торговый дом — это юридическое лицо, открытое в иностранной юрисдикции. Наиболее востребованы у бизнеса такие страны, как Китай, ОАЭ, Казахстан, Турция. Как правило, выбор страны для открытия зарубежного торгового дома зависит от целей и задач, которые вы хотите достичь в бизнесе.

Очевидные выгоды от открытия зарубежного торгового дома:

статус международной компании

финансирование, аккредитивы, возмещение китайского НДС и т. п.

объединение сертификатов

сохранение в тайне своих контрагентов и номенклатуры товаров

новые логистические решения

возможность вести расчеты в валюте страны-контрагента

возможность закупать товары из списка параллельного импорта без ограничений

"Как правило, зарубежный торговый дом создается в форме ООО (Общество с ограниченной ответственностью) как торговая компания, деятельность которой направлена на экспортно-импортные операции. В каждой стране есть свои особенности открытия юридических лиц: сроки, порядок, привлечение резидентов, наличие офисов и так далее. Например, процедура открытия торгового дома в Китае занимает до 5 недель с момента подачи всех документов в регистрационный орган, а внесенный уставной капитал рассматривается государством как средства, на которые нерезидент будет вести предпринимательскую деятельность и покрывать издержки до тех пор, пока бизнес не станет безубыточным. В ОАЭ особое внимание следует обратить на вид деятельности и Эмираты, в которых будет вестись бизнес. Казахстан — наиболее близок к нам по открытию юридического лица, срокам и порядку", — рассказала Анна Фомичева, предприниматель, Председатель комитета ВЭД и цифровизации в Деловой России.

Переход на расчеты в национальной валюте

Расчеты в рублях и национальных валютах становятся важным инструментом международной торговли. При этом переход на расчеты в новых валютах — это сложный процесс, требующий развития инфраструктуры, роста количества взаимных корреспондентских счетов, установления взаимных лимитов, а также обеспечения достаточного объема ликвидности за счет выравнивания экспортно-импортного баланса через рост импортных потоков, в том числе из стран Центральной Азии.

По состоянию на середину июля 2022 года китайский юань занимает 5-е место в мире по объему проводимых международных платежей, увеличив долю за последние 2 года с 1,8% до 2,2%. В объеме трансграничных платежей с Китаем, обслуживаемых Россельхозбанком, китайский юань исторически занимал 1 место среди национальных валют после платежей в российских рублях.

"С учетом сложностей, возникающих у компаний с проведением расчетов в иностранных валютах, мы отмечаем рост платежей в рублях от китайских контрагентов в пользу наших клиентов. Для увеличения объема расчетов в рублях и юанях в текущих условиях мы расширяем сотрудничество с региональными китайскими банками — контрагентами, в том числе рассматривая альтернативные способы передачи финансовых сообщений", — рассказал Управляющий директор Департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка Георгий Земляницкий.

Особенности налогового режима в Китае

С учетом возрастающего объема импорта из Китая важным этапом, на который нужно обращать внимание компаниям в целях оптимизации своих расходов, становится возмещение НДС.

В Китае действует система возврата налога на добавленную стоимость, созданная в целях стимулирования экспорта продукции. Согласно китайскому законодательству, этими льготами пользуются как китайские, так и иностранные компании, имеющие право на экспорт. Государство при экспорте товара за рубеж компенсирует компании-экспортеру отсутствие исходящего НДС, снижает налоговую нагрузку, а также дает возможность корректировать цену продаж с учетом возврата НДС, делая товар для реализации более привлекательным. На текущий момент основные ставки китайского НДС — 0%, 5%, 9%, 13% (еще 4 года назад показатель составлял 17%).

Для эффективного ведения внешней экономической деятельности участникам необходимо знать особенности таможенного оформления товара и налоговое законодательство Китая.

Несмотря на изменяющиеся тенденции в работе с поставщиками из разных стран, Китай занимает прочные позиции и продолжает оставаться "Фабрикой мира".

"При ведении бизнеса в новых условиях стоит учитывать три ключевых момента: построение финансовой и транспортной логистики, обязательное формирование финансовой модели и правильный выбор банка-партнера. В отдельное ключевое направление необходимо вынести работу по поиску поставщика и его проверку на добросовестность. Минимизируйте количество посредников, вплоть до выбора одного посредника-агента, т. к. нередки случаи, когда несколько посредников-агентов обращаются к одним и тем же производителям с одним и тем же запросом, что приводит к отказу производителя от заказа в целом. Также при работе с товарами из списка параллельного импорта необходимо помнить, что у российского бизнеса нет проблем с его таможенным оформлением и логистикой, проблемы возникают при его покупке, т. к. не все поставщики готовы продавать товар российским компаниям, опасаясь вторичных санкций и нарушения прав интеллектуальной собственности. Однако на сегодняшний день выработаны решения, которые позволяют работать с группами товаров из списка товаров "параллельного импорта", — поделилась экспертизой Анна Фомичева.