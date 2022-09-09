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Страховой Дом ВСК выплатил хабаровчанам с начала года 171 млн рублей

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По итогам первого полугодия 2022 года доля Хабаровского филиала Страхового Дома ВСК на региональном страховом рынке увеличилась до 13,7%, а общий объем сборов составил 376 млн рублей. Основными драйверами роста портфеля ВСК в Хабаровском крае стали ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ), страхование имущества юридических лиц и страхование гражданской ответственности. Кроме того, по данным ВСК, с начала года существенно увеличился объем обращений в рамках цифровых сервисов компании, в частности востребованность телемедицины выросла в 4 раза. Объем выплат ВСК по итогам первого полугодия 2022 года в регионе составил 171 млн рублей.

В целом на страховом рынке региона ключевыми видами страхования в сегменте non-life стали ОСАГО, каско и имущество юридических лиц. А наибольший прирост по итогам 2 квартала 2022 продемонстрировало имущество юридических лиц (ИЮЛ) — на 174%, каско — 14%, страхование опасных производственных объектов (ОПО) — на 26%.

Востребованность ДМС объясняется неколькими факторами — относительно невысоким уровнем доступности медицинской помощи в регионах, загруженностью местных клиник, а также развитием телемединских сервисов и появлением цифровых клиник, которые позволяют обратиться к врачу в режиме онлайн. Так, зимой этого года востребованность цифровых медицинских продуктов ВСК в целом по стране увеличилась в 3-4 раза.

Диджитализация активно применяется и в сегменте автострахования. Например, ВСК стала первой страховой компанией, внедрившей искусственный интеллект в процесс оформления ДТП по каско, что позволяет клиентам компании получить направление на ремонт в течение двух часов, а не семи дней, как было ранее. Также ВСК запустила сервис "Европротокол онлайн" на базе собственного мобильного приложения.

"Сегодня клиенты более тщательно подходят к выбору страховой компании, обращают внимание не только на стоимость продукта, но и на качество сервиса. Мы видим востребованность цифровых решений ВСК — более 60% наших клиентов пользуются возможностью дистанционного урегулирования страховых случаев по каско, а в первый месяц работы цифровой клиники ВСК было проведено более 1,6 тыс. врачебных консультаций. Внедрение технологичных сервисов и продуктов способствует повышению лояльности со стороны клиентов, страхование для них становится не вмененным страховым продуктом, а осознанным выбором в пользу финансовой защиты и удобства. Так, за последние 5 лет доля добровольных видов страхования в портфеле ВСК выросла до 81%", — отмечает Иван Живлюк, директор Хаюаровского филиала Страхового Дома ВСК.

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Назад. 09 сентября 2022
Страховой Дом ВСК выплатил хабаровчанам с начала года 171 млн рублей
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