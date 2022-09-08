«Студент года 2022»: стартовал прием заявок на участие в конкурсе

К участию в конкурсе приглашаются студенты ссузов и вузов Самарской области, очной формы обучения, в возрасте до 25 лет. Прием заявок на сайте studentgoda63.ru до 23:59 27 сентября.
За несколько лет проведения премии «Студент года» в Самарской области участниками конкурса стали более 4500 студентов образовательных организаций региона. Развитие молодежного творчества, патриотическое воспитание, развитие социальных инициатив молодых людей – важные направления государственной молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.
В этом году учащиеся смогут побороться за звание лучшего в 10 индивидуальных номинациях.
Для студентов вуза:
- «Студенческий лидер вуза»
- «Студенческая творческая личность вуза»
- «Спортсмен года вуза»
- «Интеллект года»
- «Староста года»
- «Доброволец года»
Для студентов ссуза:
- «Студенческий лидер ссуза»
- «Спортсмен года ссуза»
- «Студенческая творческая личность ссуза»
- «Молодой профессионал года»
- «Староста года»
- «Доброволец года»
По-прежнему студенты смогут подать заявки на участие в следующих коллективных (групповых) номинациях:
- «Студенческое СМИ года»
- «Добровольческое объединение года»
- «Патриотическое объединение года»
Также участникам очного этапа представляется шанс стать обладателем почетного титула «Гран-при «Студент года 2022». Для этого конкурсанту необходимо одержать победу в одной из индивидуальных номинаций и показать свои дополнительные заслуги.
Уже по сложившейся традиции в этом году очный этап конкурса пройдет в выездном формате. Для участников каждой номинации будут организованы интересные мастер-классы и уникальные тренинги с ведущими экспертами.
Дополнительная информация представлена на официальном сайте конкурса.
Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики.