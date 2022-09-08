16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

«Студент года 2022»: стартовал прием заявок на участие в конкурсе

Читали 5

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2022».

К участию в конкурсе приглашаются студенты ссузов и вузов Самарской области, очной формы обучения, в возрасте до 25 лет. Прием заявок на сайте studentgoda63.ru до 23:59 27 сентября.

За несколько лет проведения премии «Студент года» в Самарской области участниками конкурса стали более 4500 студентов образовательных организаций региона. Развитие молодежного творчества, патриотическое воспитание, развитие социальных инициатив молодых людей – важные направления государственной молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

В этом году учащиеся смогут побороться за звание лучшего в 10 индивидуальных номинациях.

Для студентов вуза:

  • «Студенческий лидер вуза»
  • «Студенческая творческая личность вуза»
  • «Спортсмен года вуза»
  • «Интеллект года»
  • «Староста года»
  • «Доброволец года»

Для студентов ссуза:

  • «Студенческий лидер ссуза»
  • «Спортсмен года ссуза»
  • «Студенческая творческая личность ссуза»
  • «Молодой профессионал года»
  • «Староста года»
  • «Доброволец года»

По-прежнему студенты смогут подать заявки на участие в следующих коллективных (групповых) номинациях:

  • «Студенческое СМИ года»
  • «Добровольческое объединение года»
  • «Патриотическое объединение года»

Также участникам очного этапа представляется шанс стать обладателем почетного титула «Гран-при «Студент года 2022». Для этого конкурсанту необходимо одержать победу в одной из индивидуальных номинаций и показать свои дополнительные заслуги.

Уже по сложившейся традиции в этом году очный этап конкурса пройдет в выездном формате. Для участников каждой номинации будут организованы интересные мастер-классы и уникальные тренинги с ведущими экспертами.

Дополнительная информация представлена на официальном сайте конкурса.

Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 сентября 2022
Два человека погибли в ДТП с загоревшимися машинами под Самарой
Иван Ломаев, Александр Коваленко, Роман Ежов и Максим Глушенков вошли в сборную России
«Студент года 2022»: стартовал прием заявок на участие в конкурсе

В России и мире

Любовь на языке вкуса: кто продвигает гастрономию в Самаре

Третий год подряд Самара входит в ТОП-10 самых посещаемых городов России и, как предсказывают туроператоры, популярность направления будет только расти. Туризм без общепита представить трудно, а значит, и здесь есть, чем удивить и куда стремиться. Галия Шакурова, бренд-менеджер доставки "Поляна Delivery", рассказала о гастрономическом фестивале "Волжский сезон", который второй год подряд запускает "Поляна".

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

В Борском районе госпитализирован пьяный водитель перевернувшегося Datsun

Во вторник, 30 августа, в 19:16 в Борском районе 52-летний водитель Datsun on-DO на 17 км трассы "Долматовка - Комсомольский - Петровка - Языково" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Кошелек

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

Во вторник, 30 августа, под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Директора самарской стройфирмы подозревают в неуплате налогов на 46 млн рублей

В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении гендиректора одной из строительных фирм. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Он и она