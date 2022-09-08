«Студент года 2022»: стартовал прием заявок на участие в конкурсе

08.09.2022 08:59 Читали 5

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2022».

К участию в конкурсе приглашаются студенты ссузов и вузов Самарской области, очной формы обучения, в возрасте до 25 лет. Прием заявок на сайте studentgoda63.ru до 23:59 27 сентября.

За несколько лет проведения премии «Студент года» в Самарской области участниками конкурса стали более 4500 студентов образовательных организаций региона. Развитие молодежного творчества, патриотическое воспитание, развитие социальных инициатив молодых людей – важные направления государственной молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

В этом году учащиеся смогут побороться за звание лучшего в 10 индивидуальных номинациях.

Для студентов вуза:

«Студенческий лидер вуза»

«Студенческая творческая личность вуза»

«Спортсмен года вуза»

«Интеллект года»

«Староста года»

«Доброволец года»

Для студентов ссуза:

«Студенческий лидер ссуза»

«Спортсмен года ссуза»

«Студенческая творческая личность ссуза»

«Молодой профессионал года»

«Староста года»

«Доброволец года»

По-прежнему студенты смогут подать заявки на участие в следующих коллективных (групповых) номинациях:

«Студенческое СМИ года»

«Добровольческое объединение года»

«Патриотическое объединение года»

Также участникам очного этапа представляется шанс стать обладателем почетного титула «Гран-при «Студент года 2022». Для этого конкурсанту необходимо одержать победу в одной из индивидуальных номинаций и показать свои дополнительные заслуги.

Уже по сложившейся традиции в этом году очный этап конкурса пройдет в выездном формате. Для участников каждой номинации будут организованы интересные мастер-классы и уникальные тренинги с ведущими экспертами.

Дополнительная информация представлена на официальном сайте конкурса.

Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики.