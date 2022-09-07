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Юбилей РСХБ: пластиковые карты банка выданы 10 миллионам человек

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Россельхозбанк оформил банковскую карту своему 10-миллионному клиенту, ее обладателем стал житель Красноярского края.

"Почти каждый 14-й россиянин воспользовался услугами нашего банка. Для нас это показатель доверия клиентов — городских и сельских жителей по всей стране. Наша сеть превышает 1500 отделений. Более 66% из них расположены в малых городах и на сельских территориях, в которых на 100% обеспечен доступ к современным финансовым услугам. Во всех точках обслуживания мы реализуем единый клиентоориентированный подход и предлагаем востребованные продукты и услуги, удовлетворяющие потребности самых широких слоев населения", — отметил на полях ВЭФ официальный представитель Россельхозбанка Глеб Дворецкий.

Банк постоянно развивает и актуализирует продуктовую линейку, предлагая своим клиентам лучшие финансовые решения. В Россельхозбанке разнообразная линейка банковских карт, объединяющая привлекательные условия обслуживания и выгодные предложения и обеспечивающая безопасность их использования. Держателям карт Россельхозбанка доступны все возможности комплексного банковского обслуживания. Помимо традиционных карт для розничных клиентов, большой популярностью пользуются карты для корпоративных клиентов, которые упрощают ведение малого бизнеса. На сегодняшний день банк предлагает клиентам широкий ассортимент карточных продуктов: более 35 разновидностей карт и тарифных планов.

Для клиентов, которые планируют поездки за рубеж, Россельхозбанк рекомендует выпуск кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay. При этом можно выпустить как кредитную, так и дебетовую карту в рублях, евро и долларах США. С начала 2022 года было выпущено более 158 тысяч карт UnionPay и кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay. С начала основного отпускного сезона, то есть с 1 мая, российские туристы-клиенты РСХБ совершили по ним около 1 млн операций более чем в 112 странах мира.

Заявку на выпуск кобейджинговой карты "Мир"-UnionPay можно подать через мобильное приложение, на сайте и в офисах РСХБ. Условия обслуживания карты зависят от выбранного типа, держателям карт доступны скидки и акции.

Одна из самых популярных линеек платежных карт РСХБ — карты "Амурский тигр". Они присутствуют во всех сегментах карточных продуктов банка: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зарплатная, премиальная и другие. Проект реализован совместно с АНО Центр "Амурский тигр" при поддержке Администрации Президента РФ в 2014 году. При совершении покупок онлайн РСХБ перечисляет часть доходов на защиту занесенных в Красную книгу тигров. Россельхозбанк эмитировал более 60 тысяч карт "Амурский тигр". Около 150 млн рублей с операций оплаты по картам "Амурский тигр" было перечислено в АНО "Центр "Амурский тигр" в рамках программы "Их судьба в наших руках".

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Назад. 07 сентября 2022
Юбилей РСХБ: пластиковые карты банка выданы 10 миллионам человек
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