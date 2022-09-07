ВСК проанализировал ДТП с участием слабого пола в РФ

07.09.2022 15:02 Читали 6

Страховой Дом ВСК выявил самый "аварийный" возраст для автоледи. Так, согласно исследованию компании, в 2022 году чаще всего участницами "тотальных" ДТП становились водители в возрасте 38 лет — на них приходится 6% от общего количества подобных страховых случаев среди женщин. На втором возрасте автолюбительницы в возрасте 33 лет (5%), на третьем — в возрасте 61 года (4%). Пик ДТП, результатом которых стала полная гибель авто, пришлась на первый квартал.

22% "тотальных" ДТП с участием женщин-водителей в ВСК было зафиксировано в январе. В топ времен года по числу серьезных аварий также вошли март (19%) и февраль (16%). Реже всего женщины попадают в серьезные аварии летом.

Самые "аварийные" автоледи, без учета Москвы и Санкт-Петербурга, проживают в Воронежской области (в регионе зафиксировано 5% от общего числа "тотальных" ДТП с женщинами-водителями), Ростовской области (4%) и Краснодарском крае (3%).

Чаще всего с конструктивной гибелью авто в результате ДТП сталкиваются владелицы Renault (19% от общего числа тотальных ДТП с женщинами-водителями), Kia (16%), Hyundai (10%), ВАЗ (9%) и Volkswagen (5%). В рейтинг моделей авто, чаще всего попадающих в "тотальные" ДТП, вошли:

1 место — Renault Sandero

2 место — Kia Rio и Lada Granta

3 место — Hyundai Creta

Средняя выплата женщинам-водителям в ВСК в 2022 году в связи с полной гибелью авто составила почти 900 тысяч рублей. Самая крупная компенсация с начала года была произведена жительнице Московской области в связи с конструктивной гибелью авто Volkswagen Tiguan — 2 млн рублей. Еще одна крупная выплата 1,9 млн рублей — была произведена владелице BMW X5 из Москвы.