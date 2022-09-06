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Свои деликатесы: к концу года Россия может выйти на полную самообеспеченность устрицами

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К открытию Восточного экономического форума-2022 во Владивостоке Россельхозбанк проанализировал объемы производства традиционного дальневосточного деликатеса, эксперты банка изучили спрос, производство и потребление устриц в России и подсчитали, что к концу года объемы потребления данного вида моллюсков составят около 5 тыс. тонн. Самообеспеченность будет стремиться к 100%. Объемы производства устриц при этом будут эквивалентны объемам производства в Марокко - эта страна продолжительное время служила основным экспортером деликатеса в Россию.

По данным аналитиков Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ), спрос на отечественных устриц стремительно растет. Это обусловлено как модой на этот деликатес, так и возросшими объемами аквакультурного производства данного вида моллюсков с 2 тонн в 2013 г. до 4600 тонн в 2021 г. и соответственным снижением стоимости. В 2021 г. более 400 тонн этих моллюсков Россия импортировала из Марокко, Новой Зеландии и Японии, ранее крупные закупки осуществлялись также у европейских и американских поставщиков. Импорт также растет быстрыми темпами (с темпом более 10% в год), но доля отечественного производства в потреблении уже превышает 90%. По оценке ЦОЭ, объем рынка в этом году составит примерно 5 тыс. тонн.

"Масштабное производство устриц в России началось только в 2014 году, в Краснодарском крае. Сейчас география аквакультуры этих морских деликатесов распространилась по всей прибрежной территории страны: от Черноморского побережья до Приморского края, - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - Взрывная динамика связана с повышением интереса государства к подотрасли, государственной и финансовой поддержкой рыбоводческой и рыболовецкой деятельности, совершенствованием законодательства в области рыбоводства, а также субсидированием исследований и деятельности отраслевых научно-исследовательских институтов. Кроме того, вырос спрос на отечественные морепродукты. Все это стало драйвером для старта активной реализации инвестиционных проектов по выращиванию моллюсков".

Устрицы - морской деликатес, не являющийся продуктом массового спроса, главным каналом сбыта для производителей служат предприятия сегмента HoReCa, а основные потребители продуктов в большей части сосредоточены в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках, а также в курортных зонах. По потреблению Россия сейчас сравнялась с Марокко, в этой североафриканской стране основной объем потребления устриц приходится на кафе и рестораны, рассчитанные на потребителя со средним уровнем дохода. Такая сегментация по спросу позволяет Марокко не только обеспечивать деликатесом внутренний рынок, но и, с учетом хорошей переносимости транспортировки у продукта, поставлять аквакультуру за рубеж.

Откуда берутся устрицы

Устрицы в России выращиваются на специальных технических средствах (в садках, на коллекторах) в прибрежной части морских акваторий. Они питаются фитопланктоном - микроводорослями, обитающими в морской воде. Специального кормления дополнительными кормами устрицам не требуется, объем выращивания устриц на конкретной акватории ограничивается ее кормовыми условиями: видовым составом и биомассой кормового фитопланктона. При выращивании личинок устриц в питомниках для кормления также используют микроводоросли, которые культивируются там же.

Рост объемов производства обусловлен в первую очередь совершенствованием технологий производства. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), естественный нерест и оседание личинок тихоокеанских устриц отмечены только в последние три-пять лет и не обеспечивают потребностей хозяйств марикультуры.

"В питомниках в контролируемых условиях береговых бассейнов осуществляется искусственный нерест и выращивание личинок устриц и других моллюсков до стадий жизнестойкого спата (10-20 мм), который затем можно вывозить в море и выращивать до товарных размеров, комментирует руководитель департамента аквакультуры ФГУБНУ ВНИРО Ирина Бурлаченко. - Технологии выращивания спата устриц в питомниках давно и широко известны и легко могут быть адаптированы для локальных условий. Так, например, в 2020-2021 годах Тихоокеанским филиалом ФГБНУ "ВНИРО" разработана технология выращивания спата устриц, адаптированная для условий Приморья".

Таким образом, растущий спрос на устриц можно удовлетворить с помощью увеличения производства посадочного материала и снабжения им хозяйств морской аквакультуры.

"Основные регионы-производители - Южный Федеральный и Дальневосточный округа. Аквакультуру выращивают в хозяйствах на Черноморском побережье, в Мурманской области, на Дальнем Востоке, - добавляет Андрей Дальнов. - Самыми популярными разновидностями отечественных устриц являются аффинаж, хасанская, черноморская, изумрудная, "Крымский жемчуг", дальневосточная, анивская, сочинская и императорская. Приобрести их можно как на маркетплейсах и в ритейле, так и в ресторанах".

По данным Росрыболовства, основной объем производства устриц приходится на Приморский край - 4200 тонн в 2021 году, рост на 84% за два года. Сейчас в регионе около 120 предприятий, за которыми закреплено более 300 рыбоводных участков.

В рамках Восточного экономического форума-2022 во Владивостоке на уникальной площадке ВиноГрад, организованной фондом Росконгресс и Россельхозбанком, будут представлены лучшие образцы традиционных российских тихих и игристых вин, которые идеально сочетаются с устрицами и другими морепродуктами.

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Назад. 06 сентября 2022
Свои деликатесы: к концу года Россия может выйти на полную самообеспеченность устрицами
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