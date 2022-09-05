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Виталий Панов покидает пост главного тренера ФК "Акрон"

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Главный тренер ФК "Акрон" Виталий Панов, возглавлявший команду с марта этого года, покидает свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Под руководством Виталия Николаевича в 21-м матче подэлитного дивизиона "красно-черные" одержали семь побед, в шести случаях фиксировалась ничья, в восьми поединках уступили.

"Несмотря на неудачи в первых матчах, не стали принимать поспешных решений в надежде на исправление ситуации - улучшение как качества игры команды, так и ее результатов. Текущее положение не устраивает никого, поэтому решение о необходимости изменений напрашивалось. Благодарим Виталия Панова за проделанную работу и желаем дальнейших успехов в карьере", - прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор "Акрона" Павел Морозов.

Имя нового главного тренера и информация о других изменениях в тренерском штабе будут опубликованы на официальных ресурсах клуба в ближайшее время.

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Назад. 05 сентября 2022 Вперед.
Виталий Панов покидает пост главного тренера ФК "Акрон"
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