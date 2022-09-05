АКРА подтвердила кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне АA (ru), изменив прогноз на "Стабильный"

Кредитный рейтинг ВСК обусловлен сильной оценкой финансового профиля при адекватном качестве управления и умеренно сильной оценкой бизнес-профиля.
Как отмечают аналитики АКРА, сильная оценка финансового профиля обусловлена высокими оценками достаточности капитала, качества активов и ликвидности. Соотношение доступного капитала и капитала под риском на 30 июня 2022 года составило 2,2. Повышение оценки достаточности капитала связано с ростом капитализации компании и снижением аквизиционных расходов. В сочетании с высоким абсолютным размером собственных средств (более 38 млрд руб.) это обуславливает высокую достаточность капитала.
Качество активов также оценивается на высоком уровне, поскольку компания инвестирует средства преимущественно в активы с низкими рисками, а также поддерживает достаточно высокое соотношение капитала и активов (0,24 на 30.06.2022). Концентрация активов находится на приемлемом уровне (по критериям АКРА) и не оказывает влияния на оценку качества активов.
Сильная позиция по ликвидности определяется высокими оценками коэффициентов текущей и долгосрочной ликвидности — 1,34 и 1,26 соответственно.
По мнению аналитиков АКРА, умеренно сильная оценка бизнес-профиля ВСК связана с ее прочными рыночными позициями и умеренно сильными операционными показателями. По итогам 2021 года рыночная доля компании составила 5%, а наиболее сильные позиции она занимает в сегменте каско (входит в топ-5 с 12%-й долей рынка). В сегментах ДМС, страхования от несчастных случаев, страхования имущества юридических лиц и граждан, ОСАГО и прочих видов страхования ВСК входит в число десяти крупнейших компаний на российском страховом рынке. Диверсификация клиентской базы и каналов продаж оценивается как достаточно высокая. Агентство определяет качество продуктового ряда ВСК как хорошее, отмечая способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц. Компания уделяет большое внимание развитию различных программ сегмента ДМС и корпоративного страхования.
Существенная работа, проделанная ВСК по отдельным страховым сегментам, в частности по ОСАГО и банковскому страхованию, а также с агентами и партнерами по продаже страховых продуктов компании, нашла отражение в повышении эффективности деятельности как по результатам 2021 года, так и по итогам первого полугодия 2022-го. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), который в предыдущем периоде превышал единицу, на конец 2021 года составил 0,99, а по итогам первого полугодия текущего года — 0,94. Снижение ККУ связано как с сокращением убыточности, в частности в сегменте автострахования, так и со снижением уровня аквизиционных расходов. В ближайшие годы компания планирует удерживать ККУ на уровне ниже единицы.
Аналитики АКРА характеризуют качество управления ВСК как адекватное, поскольку агентство позитивно оценивает опыт менеджмента компании, его структуру и актуарную функцию, а также повышает оценку за развитие системы управления рисками.
Прогноз "Стабильный" отражает мнение АКРА об отсутствии явных признаков ухудшения операционной эффективности, что выражается в снижении ККУ, а также ожидания агентства, что на горизонте следующих 12–18 месяцев операционная эффективность компании не будет ухудшаться и ККУ сохранит свое значение ниже единицы.
"Сегодня Страховой Дом ВСК занимает прочные позиции на страховом рынке России, что подтверждает кредитный рейтинг, а также смена прогноза на "Стабильный" экспертами АКРА. Высокая оценка бизнес-портфеля ВСК основана на положительных результатах планомерной работы менеджмента как в части изменения структуры страхового портфеля, так и в части сбалансированной андеррайтинговой и тарифной политики, что, как мы видим, соответствующим образом отразилось на снижении комбинированного коэффициента убыточности (ККУ), особенно в первой половине текущего года, когда показатель улучшился на пять процентных пунктов. Мы и далее планируем удерживать ККУ на уровне ниже единицы. Наша сильная позиция по достаточности капитала, высокий уровень качества и ликвидности активов получили высокую оценку независимыми экспертами. Повышение операционной эффективности и адекватная структура активов являются безусловными приоритетами в работе компании, наравне с заботой о наших клиентах и сотрудниках компании", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.