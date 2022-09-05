Фермерские продукты становятся ближе: РСХБ провел более тысячи "Вкусных пятниц" в регионах России

05.09.2022 14:46 Читали 55

Проект "Вкусные пятницы", запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы "Свое Родное", предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более тысячи мероприятий в 60 регионах России.

В апреле 2022 года РСХБ запустил инициативу "Вкусные пятницы", цель которой - поддержка российских фермеров и продвижение здорового образа жизни, связанного с потреблением качественной и натуральной продукции. Пилотный запуск проекта прошел в офисах Россельхозбанка: фермеры, представленные на цифровой платформе "Свое Родное", смогли представить широкий ассортимент своих товаров - сыры, хлеб, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое.

Летом проект вышел за рамки банка: "Вкусные пятницы" стали проводиться на площадках корпоративных клиентов РСХБ и в крупных значимых госучреждениях - например, в правительстве Московской области, в Международном аэропорту Уйташ в Махачкале, а также в офисе компании Kerama Marazzi в Орловской области.

Стать участником "Вкусных пятниц" может любой фермер: нужно просто подать заявку на платформе "Свое Родное". Принять участие в мероприятии могут также государственные организации и корпоративные клиенты РСХБ, которые хотят принять производителей фермерской продукции на территории своих предприятий. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения "Вкусной пятницы". Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, Россельхозбанк берет на себя. Требование к компаниям одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей.

Особенность проекта - современный формат городского праздника, где покупатели могут напрямую пообщаться с представителями фермерских хозяйств, узнать об особенностях производства и выбрать одного или нескольких производителей еды, у которых можно будет заказывать натуральные продукты на постоянной основе. Каждый посетитель "Вкусных пятниц" может продегустировать продукцию перед покупкой, чтобы определиться с выбором. Кроме того, приложение "Свое Родное" позволяет пользователям делать предзаказы с бесплатной доставкой на площадку проведения мероприятия, что удобно и выгодно и покупателю, и фермеру.

"Если бы "Вкусных пятниц" не было - их стоило бы придумать. Проект набирает популярность и всего за несколько месяцев стал известным и обсуждаемым. На сегодняшний день в мероприятиях приняло участие 1,5 тысячи фермеров и почти 50 тысяч покупателей. Слияние цифровых и офлайн-каналов коммуникации и продаж, примером которого является наш проект, - необходимое условие для продвижения фермерской продукции на массмаркет и поддержки малого агробизнеса. Мы ожидаем дальнейшего роста числа участников: фермеров и покупателей, а также компаний и госучреждений, на чьих площадках смогут проходить "Вкусные пятницы". Приобретение продуктов по пятницам у фермеров может стать новой привычкой российских потребителей", - прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.