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Россельхозбанк приглашает студентов и преподавателей аграрных вузов стать амбассадорами маркетплейса Своё Родное

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Россельхозбанк запускает конкурс амбассадоров цифрового маркетплейса фермерских товаров Своё Родное и приглашает принять в нем участие студентов и преподавателей аграрных вузов. Основная цель — продвижение отечественной фермерской продукции и принципов здорового питания.

Стать амбассадором цифровой экосистемы Своё Родное могут сотрудники и студенты аграрных вузов. Для этого необходимо:

  • подать заявку на получение уникального кода амбассадора;
  • дождаться письма с подтверждением регистрации в конкурсе и подробностями;
  • поделиться кодом с друзьями и знакомыми.

"Россельхозбанк поддерживает фермеров во всех регионах нашей страны, предоставляя им бесплатный доступ к маркетплейсу для сбыта продукции — Своё Родное. Большинство покупателей, попробовав фермерскую продукцию однажды, становятся ее постоянными поклонниками. Мы стремимся расширять аудиторию потребителей экологически чистых продуктов и приверженцев здорового питания, поэтому и решили запустить конкурс амбассадоров, механика которого уже успешно прошла апробацию среди сотрудников и клиентов Банка. Мы уверены, что запуск конкурса амбассадоров в вузах, чьи сотрудники и студенты уже открыли для себя перспективы агросектора, позволит еще большему количеству людей открыть для себя удобный путь взаимодействия с российскими фермерами", — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Конкурс продлится с 15 сентября по 15 ноября, итоги будут подведены 30 ноября. Победителями станут те, чей код для индивидуальных и совместных заказов на платформе Своё Родное будет применен максимальное количество раз.

Пятеро победителей конкурса получат возможность выбрать путешествие по России от платформы Своё За городом, а еще двое — пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ.

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Назад. 02 сентября 2022 Вперед.
Россельхозбанк приглашает студентов и преподавателей аграрных вузов стать амбассадорами маркетплейса Своё Родное

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