ВСК защитила сотрудников Мурманского областного театра кукол полисами ДМС

Страховая защита действует до середины мая 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 60 сотрудников Мурманского областного театра кукол. В программу вошли консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила более 630 тысяч руб.
"ВСК всегда поддерживает культурно-социальные проекты, тем более различные учреждения культуры. В данном случае мы будем рады защитить артистов и сотрудников Мурманского кукольного театра в случаях заболеваний или травм. Мы понимаем их важность для общества и всегда с ответственностью подходим к выполнению своих обязательств", — отметила Наталья Широкая, директор Мурманского филиала Страхового Дома ВСК.
Мурманский областной театр кукол — старейший профессиональный театр за Полярным кругом. Учреждение основано в 1933 году и было одним из инициаторов создания Международного фестиваля театров кукол стран Баренцрегиона, который проводило три раза. Репертуар театра состоит из 55 спектаклей. Ежегодно театр показывает 4-5 премьер.