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Самарская компания выходит на международный рынок с собственной инновационной разработкой

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В феврале в разгар антироссийских действий и введения санкций в Самарской области стартовало новое инновационное производство. Екатерина Кравчук и Кирилл Ануфриев начали выпуск отечественных функциональных напитков.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что сложившиеся экономические условия открывают перед местными производителями новые возможности. «Складывающаяся ситуация — это не только вызов, но и возможности. Сегодня стоят задачи по импортозамещению», — подчеркнул Глава региона на одной из встреч с представителями бизнеса.

Термин «функциональные напитки» пока не очень знаком массовому потребителю, но в ближайшее время он будет на слуху у всех. Это жидкий функциональный пищевой продукт на основе воды, содержащий функциональные пищевые ингредиенты (витамины, микро- и макроэлементы, растительные экстракты и прочее), которые при систематическом употреблении повышают выносливость, укрепляют иммунитет и состояние сердечно-сосудистой системы, улучшают обмен веществ и оказывают позитивное влияние на общее самочувствие и настроение человека.

«Это наш вклад в импортозамещение. Наша продукция заменяет импортный продукт, который представлен на рынке. Мы полностью российский бренд, собственное производство», — рассказал исполнительный директор компании Кирилл Ануфриев.

«ФУД-Инновация» — это семейный бизнес и предприниматели подошли к созданию своей версии функциональных напитков ответственно и творчески. Разработали рецептуры, закупили оборудование, привлекли технологов и нутрициологов из разных городов страны, создали бренд. В результате совместных усилий родился проект «TUNNER». Особое внимание уделено выбору натуральных компонентов и максимальному сохранению их природных качеств. Всего разработано четыре категории продукции со своими персональными свойствами — ENERGY, SPORT, BEAUTY BALANCE, PARTY.

«У нас очень много интересантов из России, а также из дружественных стран. Уже заключаются контракты и отгружаются поставки. Поэтому текущую ситуацию у себя в компании мы рассматриваем как шанс для российского производителя. Мы тесно сотрудничаем с государственными органами и активно пользуемся всеми мерами поддержки. Для нашей компании это важно», — подчеркнула Екатерина Кравчук.

Интерес к продукции уже проявляют не только российские, но и зарубежные потребители. При поддержке регионального Центра поддержки экспорта руководители инновационного бизнес-проекта приняли участие в нескольких выставках, после которых получили массу положительных отзывов, наград и новых контактов. Компания уже отгружает товар в российские регионы, а также в страны СНГ. Выразили желание отведать инновационный продукт в Казахстане, проявляют интерес Арабские Эмираты (ОАЭ). Российский потребитель уже может познакомиться с напитками на маркетплейсах.

Сейчас основатели компании в составе делегации Самарской области находятся в Республике Беларусь. В рамках визита проходят деловые переговоры и подписание партнерских соглашений.

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