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Доступное медицинское страхование в ВСК: за 5 лет — 2 млн новых клиентов

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Добровольное медицинское страхование является одним из ключевых направлений развития ВСК. Так, доля этого вида страхования в портфеле компании составляет 11,4%, прирост сборов за 2021 год составил 6,3%. Всего с 2010 года объем собранных компанией премий по ДМС вырос с 2,4 млрд до 9,7 млрд рублей в 2021 году.

За последние 30 лет сегмент добровольного медицинского страхования прошел существенную трансформацию — от ограниченного перечня медуслуг, включенных в полис, и клиник, работающих в ДМС, до востребованного технологичного сервиса, позволяющего организовать медицинскую помощь по широкому спектру заболеваний, персонализировать страховое покрытие, а также улучшить качество и доступность медицинской помощи в стране.

Так, с 2016 года объем медуслуг, оказанных клиентам ВСК по полисам ДМС, увеличился почти в 3 раза. Количество застрахованных за 5 лет выросло с 7 тыс. до 2 млн человек. На данный момент больше 14 тыс. медицинских учреждений по всей стране являются партнерами ВСК по ДМС.

"Сегодня ДМС — это не просто часть программы лояльности от работодателя или возможность получить консультацию специалистов. Это многофункциональный сервис, позволяющий помочь застрахованному и его семье в решении практически любого медицинского вопроса. Добровольное страхование становится драйвером развития отечественного здравоохранения, в особенности благодаря цифровизации. ВСК одной из первых страховых компаний начала осуществлять телемедицинские услуги — с 2017 года. С этого времени было проведено свыше 35 тыс. онлайн-консультаций, сейчас около 10% клиентов ВСК по ДМС получают медпомощь онлайн. Таким образом, увеличивается доступность медицинской помощи — ведь получить помощь специалиста могут россияне независимо от места проживания", — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Назад. 29 июня 2022
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