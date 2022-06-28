16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь

Читали 21

Представительная делегация Самарской области, которую возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров, в эти дни работает в Республике Беларусь. Главная цель рабочей поездки – укрепление и расширение сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах с регионами Союзного государства. Партнерские связи приобретают особую актуальность в текущих условиях, когда в отношении наших стран вводятся беспрецедентные по своему масштабу несправедливые санкции.

Сотрудничество Самарской области с регионами Республики укрепляется год от года. Белоруссия является одним из основных партнеров губернии: объем внешнеторгового оборота в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличился на 31,7%. Уверенно растет и импорт: в прошлом году он увеличился на 16,5%.

Белоруссия по-прежнему входит в пятерку стран по сумме экспорта региональной продукции АПК вместе с Республиками Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской области приобретается техника белорусского производства: тракторы, комбайны, комплексы для заготовки кормов. В свою очередь, самарские сельхозтоваропроизводители поставляют технику в регионы Беларуси.

Для развития транспортной сферы у белорусских компаний приобретаются низкопольные троллейбусы и автобусы. Начиная с 2017 года было поставлено 155 машин, которые работают на дорогах Самары и Тольятти.

Республика Беларусь является стратегически важным партнером по проекту Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». В его деятельность вовлечены Национальная академия наук Беларуси, Белорусский государственный университет, Барановичский государственный университет и Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия.

Активное сотрудничество идет в других социально значимых направлениях: здравоохранении, культуре, IT-сфере и многом другом. В этом году Самарская область намерена заключить целый ряд соглашений в рамках развития сотрудничества. Кроме того, в ходе насыщенной деловой программы будут проведены встречи руководителей министерств и промышленных предприятий Самарской области с потенциальными партнерами из Республики.

«Самарская область укрепляет сотрудничество с братским народом. По объему товарооборота с Беларусью мы всегда входим в десятку ведущих регионов России. В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров, что подтверждено временем. Единое экономическое пространство Союзного государства открывает для нас широкие возможности для сотрудничества», – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 июня 2022
Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь
Временные работы помогают работодателям сохранять занятость коллективов
"Крылья Советов" подписали нападающего Максима Глушенкова

В России и мире

Прогулка по Татарстану

Зачем мне солнце, Монако, когда есть такая большая, необъятная Россия? Путешествовать хочется, да возможности нет. А что если мы скажем что есть. Присаживайтесь как можно удобно и запасайтесь чак-чаком, мы отправляемся в увлекательное путешествие по Татарстану.

Культура и стиль

Люди

Покупатели устроили драку в магазине «Декатлон» в Самаре

В субботу, 18 июня 2022 года, магазин "Декатлон" в Самаре атаковали толпы покупателей. Новости о предстоящем закрытии так взбудоражили горожан, что они ринулись скупать спортивный инвентарь. Полки уже полупустые, сообщают очевидцы в соцсетях.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Самарская область примет участие во всероссийской акции «Лучи Победы»

24 июня 2022 года Самарская область присоединится к масштабной всероссийской акции "Лучи Победы", которая пройдёт в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину парада Победы 24 июня 1945 года. В Самаре прожектора осветят небо над памятником "Ил-2" и монументом Славы, над промышленными площадками предприятий, в Сызрани — над Спасской башней кремля.

Он и она