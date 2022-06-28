Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь

28.06.2022 11:08 Читали 21

Представительная делегация Самарской области, которую возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров, в эти дни работает в Республике Беларусь. Главная цель рабочей поездки – укрепление и расширение сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах с регионами Союзного государства. Партнерские связи приобретают особую актуальность в текущих условиях, когда в отношении наших стран вводятся беспрецедентные по своему масштабу несправедливые санкции.

Сотрудничество Самарской области с регионами Республики укрепляется год от года. Белоруссия является одним из основных партнеров губернии: объем внешнеторгового оборота в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличился на 31,7%. Уверенно растет и импорт: в прошлом году он увеличился на 16,5%.

Белоруссия по-прежнему входит в пятерку стран по сумме экспорта региональной продукции АПК вместе с Республиками Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской области приобретается техника белорусского производства: тракторы, комбайны, комплексы для заготовки кормов. В свою очередь, самарские сельхозтоваропроизводители поставляют технику в регионы Беларуси.

Для развития транспортной сферы у белорусских компаний приобретаются низкопольные троллейбусы и автобусы. Начиная с 2017 года было поставлено 155 машин, которые работают на дорогах Самары и Тольятти.

Республика Беларусь является стратегически важным партнером по проекту Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». В его деятельность вовлечены Национальная академия наук Беларуси, Белорусский государственный университет, Барановичский государственный университет и Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия.

Активное сотрудничество идет в других социально значимых направлениях: здравоохранении, культуре, IT-сфере и многом другом. В этом году Самарская область намерена заключить целый ряд соглашений в рамках развития сотрудничества. Кроме того, в ходе насыщенной деловой программы будут проведены встречи руководителей министерств и промышленных предприятий Самарской области с потенциальными партнерами из Республики.

«Самарская область укрепляет сотрудничество с братским народом. По объему товарооборота с Беларусью мы всегда входим в десятку ведущих регионов России. В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров, что подтверждено временем. Единое экономическое пространство Союзного государства открывает для нас широкие возможности для сотрудничества», – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров.