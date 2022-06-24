ВСК защитила автомобили Пассажирского автохозяйства Ярославля

24.06.2022 14:35 Читали 9

Ярославский филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили акционерного общества "ПАТП-1" Ярославля полисами ОСАГО.

Страховая защита действует в течение года со дня заключения контракта. Согласно договору, застрахованы оказались более 230 транспортных средства Пассажирского автохозяйства Ярославля, из которых 217 автобусов под марками ЛИАЗ, ПАЗ, GAZell и НЕФАЗ, а также 8 легковых и 9 грузовых автомобилей. Стоимость контракта составила более 5,7 млн рублей.

"Для ВСК важно помогать региональным предприятиям обеспечивать население безопасным транспортом. Для нас это важная задача, которая позволяет работать над развитием и имиджем компании. Мы всегда ответственно подходим ко всем обязанностям и уверены, что все стороны останутся довольны сотрудничеством", — отметила Юлия Борзенко, директор Ярославского филиала Страхового Дома ВСК.

АО "ПАТП -1" Ярославля — одно из старейших и крупных пассажирских транспортных предприятий региона. Оно осуществляет городские и заказные пассажирские перевозки, а также оказывает техническое обслуживание и ремонт автомобилей организаций и частных лиц. В разные годы организация получала всероссийские и региональные премии как лидер автомобильного транспорта России.