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ПСБ снизил ставки по льготной ипотеке до 6,35%

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ПСБ начал выдавать кредиты по льготной программе с господдержкой по ставке 6,35%*, по льготной военной ипотеке - по ставке 5,5%**.

Первоначальный взнос в рамках "Госпрограммы-2020" составляет от 15%, максимальный срок кредитования - 30 лет. Максимальная сумма кредита достигает 12 млн рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - для приобретения жилья в других регионах.

По программам военной ипотеки с господдержкой максимальная сумма кредита составит 4,23 млн рублей, размер первоначального взноса - от 15%, максимальный срок кредитования - 25 лет.

Кредит в рамках обеих программ предоставляется на приобретение готовой или строящейся квартиры от застройщика.

"Снижая ставку по льготной ипотеке, ПСБ предоставляет дополнительную скидку - в рамках программы с господдержкой ипотека доступна по ставке 6,35% годовых, а для военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы - по ставке 5,5%. В настоящее время ипотечные ставки практически вернулись к досанкционным уровням, и это, безусловно, станет дополнительным фактором уверенности для заемщиков. Мы ожидаем существенного роста спроса на льготную ипотеку, что станет драйвером рынка ипотечного кредитования и позволит сохранять высокие объемы жилищного строительства и развития жилищной инфраструктуры в российских городах", - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

*Ставка 6,35% годовых в рублях по программе "Госпрограмма 2020" действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Первоначальный взнос 15-80%. Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 12 млн руб. - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн рублей - в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 года (включительно). Подробности об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Процентная ставка 5,5% годовых в рублях применяется по программе "Госпрограмма. Военная ипотека 2020" при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 31.12.2022 (включительно). Максимальная сумма кредита до 4,23 млн рублей, но не более суммы кредита, рассчитанной исходя из возраста военнослужащего. Первоначальный взнос от 15%. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования от 12 до 300 мес., но не более достижения заемщиком возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251.

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