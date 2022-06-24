ПСБ снизил ставки по льготной ипотеке до 6,35%

24.06.2022 10:22 Читали 69

ПСБ начал выдавать кредиты по льготной программе с господдержкой по ставке 6,35%*, по льготной военной ипотеке - по ставке 5,5%**.

Первоначальный взнос в рамках "Госпрограммы-2020" составляет от 15%, максимальный срок кредитования - 30 лет. Максимальная сумма кредита достигает 12 млн рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - для приобретения жилья в других регионах.

По программам военной ипотеки с господдержкой максимальная сумма кредита составит 4,23 млн рублей, размер первоначального взноса - от 15%, максимальный срок кредитования - 25 лет.

Кредит в рамках обеих программ предоставляется на приобретение готовой или строящейся квартиры от застройщика.

"Снижая ставку по льготной ипотеке, ПСБ предоставляет дополнительную скидку - в рамках программы с господдержкой ипотека доступна по ставке 6,35% годовых, а для военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы - по ставке 5,5%. В настоящее время ипотечные ставки практически вернулись к досанкционным уровням, и это, безусловно, станет дополнительным фактором уверенности для заемщиков. Мы ожидаем существенного роста спроса на льготную ипотеку, что станет драйвером рынка ипотечного кредитования и позволит сохранять высокие объемы жилищного строительства и развития жилищной инфраструктуры в российских городах", - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.