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Сборы ВСК за последние 10 лет выросли вдвое, а средняя выплата - почти втрое

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Страховой Дом ВСК вышел на рынок КАСКО в 1992 году. С того момента, несмотря на сложности, с которыми сталкивался сегмент моторного страхования на определенных этапах, ВСК удалось заметно нарастить сборы (с 9,3 млрд до 20 млрд рублей), выплаты (с 8,3 млрд до 12 млрд), а также занять ведущую позицию в сегменте автоКАСКО по версии рейтингового агентства "ЭкспертРА".

Страховой Дом ВСК является одним из лидеров страхового рынка в сегменте КАСКО - 4-е место по сборам среди крупнейших страховщиков.

Основным драйвером развития добровольного автострахования служит цифровизация - на данный момент 60% страховых случаев по КАСКО в ВСК регулируются онлайн. Причем в 2021 году компания начала применять искусственный интеллект в процедуре оформления страхового случая, таким образом, получить выплату за ДТП клиенты компании могут всего за несколько минут.

"Сейчас КАСКО занимает первое место в портфеле ВСК по объему сборов (27%). Автострахование всегда было лидирующим направлением страхового рынка в non-life-сегменте. При этом рынок за 30 лет прошел существенную трансформацию - от консолидации и ухода небольших игроков до применения digital-технологий и динамичного роста сборов. Залогом успеха ВСК служит диверсифицированный по каналам продаж и клиентам портфель. Страховой Дом ВСК работает на рынке уже 30 лет, и для нас важно не только демонстрировать стабильно высокие финансовые результаты, но и формировать доверие наших клиентов. Выплаты по КАСКО в ВСК за все годы росли пропорционально сборам, а средняя выплата увеличилась почти в три раза - т.е. росла быстрее инфляции", - отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.

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Назад. 21 июня 2022
Сборы ВСК за последние 10 лет выросли вдвое, а средняя выплата почти втрое
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