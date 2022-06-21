16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Тунисская медуза или египетский еж — где у российского туриста меньше шансов попасть в больницу после купания в море этим летом

Читали 21

В летний период самым востребованным вариантом отпуска среди россиян традиционно является пляжный отдых. Однако туристам стоит быть осторожными — по данным Страхового Дома ВСК, одними из наиболее распространённых во время отдыха "морских" травм являются ожоги и укусы морских животных. Большая часть подобных происшествий фиксируется на Кипре (41%), на втором месте — Тунис (27%), на третьем — Турция (18%).

Также в рейтинг стран с наибольшим числом "морских" травм среди туристов входят Арабские Эмираты (7%) и Египет (6%). Российские пляжные курорты являются одними из самых безопасных — в прошлом сезоне, например, не было зафиксировано ни одного аналогичного страхового случая.

На Кипре 37% происшествий "на воде", спровоцированных контактами с морскими животными, были связаны с ожогами медуз, 26% — с травмами стопы из-за ранения иглами морского ежа, 22% — с получением колотых ран или токсического отравления из-за укуса рыб, в том числе рыбы-дракона (вид хищных рыб, шипы которых снабжены ядовитыми железами).

В остальных странах "опасная" морская фауна менее разнообразна — в Тунисе 67% ЧП зафиксированы в результате ожогов медуз, 22% — травм из-за морских ежей. В Турции и ОАЭ — 58% и 80% обращений за медпомощью после купания в море также связаны с ожогами медуз. В Египте наибольшая вероятность получить травму в море из-за морских ежей — 75%.

"Пляжный отдых, как и любой другой вид туризма, сопряжен с риском получения травм. Причем такая вероятность есть и во время путешествий по России — отсутствие происшествий связано не только с безопасностью внутреннего туризма, но и с тем, что россияне реже оформляют страховку на время отдыха в РФ. При этом даже самый привычный ожог медузы может иметь отдаленные последствия для организма — ломоту в теле, зуд, повышение температуры. Наличие полиса позволит оперативно получить качественную медицинскую помощь и полное врачебное сопровождение на весь период заболевания. Поэтому важно позаботиться о наличии страхового полиса независимо от географии путешествия. Тем более стоимость стандартной страховки, не превышает стоимость чашки кофе", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 21 июня 2022
ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке до нескольких минут
"Ростелеком": скорую помощь самарским пациентам вызовет робот
Тунисская медуза или египетский еж — где у российского туриста меньше шансов попасть в больницу после купания в море этим летом

В России и мире

19-летний самарец оказал помощь беженцам из Донбасса

По последним сообщениям, более 1 миллиона (включая 223 тыс. детей) беженцев из Донбасса прибыли в Россию. В данный момент им нужна поддержка как материальная, так и моральная. Граждане России не остались в стороне, не сочли, что помощь беженцам является заботой только государства. Многие начали активно заниматься волонтерской деятельностью, чтобы хоть как-то помочь людям, оказавшимся в крайне тяжелой ситуации.

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Портал "Волга Ньюс" продолжает рассказывать о самой значимой стройке региона — обходе Тольятти. Поводом для очередного посещения многокилометровой стройплощадки стали вопросы о сроках и темпах строительства в связи с западными санкциями. Как выяснилось, причин для беспокойства нет. Строительство продолжается в круглосуточном режиме. На сегодня, как сообщили в ДСК "Автобан", техническая готовность объекта оценивается в 51%. Итогом реализации проекта "Обход Тольятти" станет современная четырехполосная трасса протяженностью 99,3 км категории I-Б, которая будет сдана в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Культура и стиль

Люди

Покупатели устроили драку в магазине «Декатлон» в Самаре

В субботу, 18 июня 2022 года, магазин "Декатлон" в Самаре атаковали толпы покупателей. Новости о предстоящем закрытии так взбудоражили горожан, что они ринулись скупать спортивный инвентарь. Полки уже полупустые, сообщают очевидцы в соцсетях.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Самарская область примет участие во всероссийской акции «Лучи Победы»

24 июня 2022 года Самарская область присоединится к масштабной всероссийской акции "Лучи Победы", которая пройдёт в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину парада Победы 24 июня 1945 года. В Самаре прожектора осветят небо над памятником "Ил-2" и монументом Славы, над промышленными площадками предприятий, в Сызрани — над Спасской башней кремля.

Он и она