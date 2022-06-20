Покупатели устроили драку в магазине «Декатлон» в Самаре

20.06.2022 08:54 Читали 13

В субботу, 18 июня 2022 года, магазин "Декатлон" в Самаре атаковали толпы покупателей. Новости о предстоящем закрытии так взбудоражили горожан, что они ринулись скупать спортивный инвентарь. Полки уже полупустые, сообщают очевидцы в соцсетях.

Не обходится и без конфликтов. Посетители "Декатлона" устроили драку. По словам самарцев, какой-то парень с девушкой сцепился с другим молодым человеком. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Что стало причиной конфликта, пока не известно. Интернет-пользователи шутят, что, возможно, они не поделили гантели, а, может, даже носки. Потому что кроме них в магазине почти ничего не осталось.