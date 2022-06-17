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ВСК запускает новые совместные программы страхования авто с пробегом с автодилерами

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В России продолжается падение продаж новых автомобилей — по итогам мая снижение продаж составило более 80%. Одной из основных причин стало резкое подорожание и дефицит новых авто, вызванные тем, что крупные зарубежные автоконцерны приостановили продажи в России. Вместе с автодилерами изменения переживают и провайдеры финансовых услуг для авторитейла — банки и страховые компании. Увеличение объема сборов по каско в 1 квартале 2022 года связано с ростом цен на авто и запчасти, а не с повышением спроса со стороны автолюбителей. В сложившейся ситуации игрокам рынка необходимо сфокусироваться на сегменте Trade-in, а также стимулировании продаж полисов каско для автомобилей с пробегом. В перспективе это позволит увеличить загрузку СТО, частично компенсировать потери дилерских центров от падения продаж — отметил Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления на VII ежегодном форуме Used Cars Forum 2022.

За последнее десятилетие автомобильный сектор прошел серьезную трансформацию. В 2010–2015 годах вторичный авторынок только начинал развиваться. У автодилеров не было широкой экспертизы в части продаж авто с пробегом, для страховщиков данный сегмент не был привлекателен в связи с повышенной убыточностью. В целом уровень продаж каско через дилерский канал показывал слабую динамику.

Сегодня ситуация изменилась — автодилеры смогли улучшить внутренние бизнес-процессы, накопить внушительный опыт продаж авто с пробегом. Кроме того, увеличился уровень проникновения каско в данном сегменте. Страховой рынок адаптируется к этим изменениям — страховщики разрабатывают гибкие партнерские программы, наращивают продажи полисов автострахования через дилерский канал.

Так, ВСК разработал для автодилеров специальное пакетное предложение — линейку из 7 продуктов для страхования авто с пробегом. Подключение партнера к программе может занять не более 1 часа, а оформление страхового полиса для автомобилиста — всего 3 минуты.

"В нынешней ситуации очень важно наладить тесное взаимодействие между всеми игроками авторынка. Так, падение продаж авто отражается на спросе в сегменте моторного страхования, что в свою очередь в дальнейшем приводит к дефициту загрузки СТО дилерских центров. Мы должны работать в единой системе координат с дилерами, обмениваться опытом, улучшать партнёрские программы и клиентские продукты. Так, продукт Trade-in, разработанный специально для наших партнеров, позволил увеличить уровень проникновения каско для авто с пробегом в три раза уже на этапе пилотирования проекта" — отметил Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК.

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Назад. 17 июня 2022 Вперед.
ВСК запускает новые совместные программы страхования авто с пробегом с автодилерами
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