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Эксперты ВСК назвали самые травмоопасные для школьников регионы

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Страховой Дом ВСК выяснил, в каком регионе России и в каком возрасте школьники чаще получают травмы в летний период. Анализ проводился в возрастной категории 6-17 лет.

Согласно статистике урегулированных страховых случаев ВСК, чаще всего летом родители с детьми обращаются в медицинские учреждения с переломами конечностей и ушибами. Также к популярным повреждениям относятся порезы и ожоги. Получают их несовершеннолетние обычно на тренировках, во дворе, дома и в летних лагерях.

Наиболее подвержены травмам школьники из Ижевска. Их доля от общего количества составляет 18,8%. Также в пятерку по числу повреждений вошли подростки из Кирова (5,6%), Уфы (5,4%), Магнитогорска (4,4%) и Перми (4,3%).

Самый травмоопасный возраст - 11 лет. Именно на него приходится наибольшая доля среди всех страховых случаев - 13,7%. Чуть реже повреждения летом получают школьники 12 (12,8%), 13 (12%), 10 (11,2%) и 9 лет (10,6%).

Школьники в возрасте 16 и 17 лет реже сталкиваются с травмами. Их доли - 4,4% и 3,1%.

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