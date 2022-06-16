ПСБ развивает финансовые механизмы государственно-частного партнерства для МСБ

16.06.2022 15:45 Читали 73

ПСБ на площадке ХХV Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, развивающих сотрудничество в сфере государственно-частного партнерства и концессионных инициатив, ориентированных на малый и средний бизнес. В рамках совместной работы над такими проектами ПСБ будет предоставлять кредитные средства на их реализацию.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано между ПСБ, ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП - стороны намерены разрабатывать и внедрять типовые решения для массовой реализации проектов государственно-частного партнерства с участием субъектов МСП, включая объекты спорта, ЖКХ, дошкольного образования и объектов других отраслей. Планируется, что партнеры предложат бизнесу готовые решения для инвестиций в инфраструктурные, социально значимые объекты с помощью механизмов ГЧП.

ПСБ также подписал соглашение с ООО "Системные концессии", в рамках которого стороны будут выстраивать и укреплять коммерческое сотрудничество в области реализации проектов ГЧП. Такое взаимодействие направлено на увеличение количества региональных частных концессионных инициатив, развивающих социальную и производственную инфраструктуру в России.

"Государственно-частное партнерство, получившее в текущих условиях новый импульс, открывает дополнительные возможности для реализации инфраструктурных проектов в России с участием малого и среднего бизнеса. Подписанные соглашения будут способствовать росту количества концессионных договоров, направленных на создание социальной и производственной инфраструктуры в регионах, а также разработке организационно-правовых и экономических условий реализации проектов ГЧП", - сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.