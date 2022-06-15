Автопарк "Аэропортов Севера" застрахован ВСК

15.06.2022 18:19 Читали 152

Якутский филиал Страхового Дома ВСК защитил автомобили Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" полисами ОСАГО.

Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, застрахованы оказались более 460 транспортных средств филиалов ФКП "Аэропорты Севера", расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, включая легковые, грузовые и пассажирские автомобили, а также спецтехнику.

"Работающий и безопасный автотранспорт — важнейший механизм жизнедеятельности аэропортов, тем более в такой крупной организации, как "Аэропорты Севера". ВСК помогает коллегам обеспечивать сохранность техники и подходит к вопросу со всей ответственностью. Уверен, что наши партнеры останутся довольны сотрудничеством", — отметил Валентин Сокрут, директор Якутского филиала Страхового Дома ВСК.

"Аэропорты Севера" — это динамично развивающееся предприятие, которое объединяет 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в центральной, восточной и арктической зонах Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. 17 из них находятся за Полярным кругом. Организация работает над сохранением и развитием наземной инфраструктуры для авиационного обслуживания населения и отраслей экономики в регионах Крайнего Севера.