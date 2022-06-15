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В ДТП в 2022 году чаще всего попадают водители Toyota

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Согласно данным Страхового Дома ВСК¹, больше всего заявлений о выплате страхового возмещения по России в первом квартале 2022 года поступило от владельцев Toyota, Kia и Hyundai.

За первые три месяца года дорожные происшествия с участием водителей Toyota были зафиксированы почти в 11% всех случаев. На втором и третьем местах антирейтинга ВСК - Kia и Hyundai - водители этих автомобилей попадали в ДТП чуть реже - в 10,1% и 9,7%.

ДТП с автовладельцами марки ВАЗ были зафиксированы в 9,65% всех случаев. За ними остановились водители таких авто, как Renault (8%), Volkswagen (6%) и Skoda (5,4%). Также в топ-10 вошли Mercedes-Benz (4,2%), BMW (3,42%) и Ford (3,4%).

Чаще всего случаи ДТП фиксировались в Москве (21%), Московской области (10,6%) и Санкт-Петербурге (6,7%). Реже всего - в Республике Ингушетия (менее 0,01%).

В 2021 году ВСК выплатила водителю Ferrari GTC4 LUSSO по каско ущерб в размере более 25 млн рублей. После столкновения с автомобилем Skoda и с отбойником спорткар был признан конструктивно погибшим.

¹ На основе портфеля Страхового Дома ВСК в субъектах РФ

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Назад. 15 июня 2022 Вперед.
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