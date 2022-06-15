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Забыть всё: Wink и "Кинопоиск" покажут остросюжетный сериал "Киллер"

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Премьера первых эпизодов остросюжетного сериала НТВ "Киллер" (16+) стартует 15 июня 2022 года в видеосервисах Wink и "Кинопоиск". Зрителей ждет захватывающая криминальная драма про убийцу, которому потеря памяти не дает выполнить заказ.

В главной роли — Александр Устюгов, известный по сериалам "Ментовские войны" и "Метод Михайлова". В новом проекте звезда боевиков появится перед зрителями в необычном для себя образе: его персонаж носит очки с толстыми линзами, густые усы и снимает стресс под звуки классической музыки. А главное, он — бывший полицейский, готовый преступить закон. 16 эпизодов сериала "Киллер" в деталях покажут историю этого превращения. На старте показа зрители смогут увидеть в подписке первые четыре серии, далее каждую среду будут выходить два новых эпизода.

Создатели сериала описывают его жанр как драматический боевик с элементами роуд-муви. Главный герой — киллер Иван — раньше служил в полиции. Опытный полицейский не раз оказывался в ситуации, где нужно было применять табельное оружие, и отлично знает цену ошибки. Когда в одной из операций погибает его напарник, Ивана обвиняют в смерти коллеги, и он попадает за решетку, где все шесть лет мечтает о возмездии. Выйдя на свободу, герой находит предателя.

Однако на этом опасная игра не заканчивается, и бывшего полицейского вынуждают взяться за заказное убийство. Сюжет совершает неожиданный поворот, когда после автокатастрофы киллер теряет память и не может вспомнить ни заказчиков, ни жертву, ни даже того, кто он такой.

В сериале также снимались Анна Котова-Дерябина, Евгений Антропов, Никита Тарасов, Карина Андоленко и Дмитрий Ульянов. Автор сценария и режиссер — Денис Карышев, который работал над сериалами "Каменская", "Квест" и "Дикий". Производством проекта занимались НТВ, TROMEDIA и SMART Production.

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Назад. 15 июня 2022 Вперед.
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