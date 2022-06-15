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Дмитрий Азаров прокомментировал включение баскетбольной "Самары" в Единую Лигу ВТБ

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Во вторник, 14 июня, в Москве состоялось заседание Совета Единой лиги ВТБ по баскетболу, где официально был утвержден состав участников сезона-2022/2023. В турнире сильнейших команд страны теперь будет выступать БК "Самара", прежде успешно игравший в Суперлиге-1. Соответствующее решение стало возможным благодаря поддержке клуба со стороны губернатора Дмитрия Азарова.

В рамках заседания Совета Единой лиги ВТБ была рассмотрена заявка БК "Самара" на участие в турнире. По итогам ее рассмотрения было принято единогласное решение официально включить БК "Самара" в состав участников Лиги.

"Переходу БК "Самара" в Единую лигу ВТБ предшествовала многолетняя и комплексная работа руководства клуба, региональных властей и региональной федерации баскетбола по развитию этого вида спорта в Самарской области - от массового и детского, юношеского до профессионального. Клуб планомерно готовится к тому, чтобы войти в Лигу, где играют сильнейшие команды страны и команды зарубежных стран, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, - Своими высокими спортивными результатами менеджмент БК "Самара" доказал, что команда готова к тому, чтобы выступать на более высоком уровне. Крайне важно и впредь показывать достойную игру, которая будет привлекать болельщиков и позволять бороться за высокие места. Безусловно, участие нашей команды в Лиге ВТБ - важный шаг в развитии самарского баскетбола и продолжении его славных традиций. Это позволит привлекать в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня".

Для участия в Лиге ВТБ "Самаре" необходимо было соответствовать требованиям регламента, которые команде удалось выполнить при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Так, у клуба отсутствовала современная арена, отвечающая критериям Лиги. В сентябре прошлого года раньше срока был открыт новый Дворец спорта, что стало возможным благодаря тому, что глава региона на федеральном уровне смог добиться необходимого финансирования строительства объекта.

Также руководство БК "Самара" предоставило гарантии финансирования команды, бюджет которой на протяжении многих лет формируется при активном привлечении спонсоров и партнеров.

"Мы подготовили все необходимые документы, выполнили критерии, презентовали концепцию и структуру развития нашего клуба с акцентом на подготовку местных игроков. На заседании члены Совета Лиги отметили, что Дворец спорта в Самаре - один из лучших среди всех участников чемпионата. Поэтому особых вопросов к нам не было. Есть ряд технических вопросов, связанных с организацией домашних матчей, но это нюансы, которые непременно будут учтены. Конечно, мы будем делать так, чтобы каждый домашний матч команды во Дворце спорта становился настоящим праздником для всех любителей баскетбола нашей области, -  рассказал президент БК "Самара" Камо Погосян. - Руководство Лиги было крайне заинтересовано в том, чтобы Самарская область была представлена в турнире, учитывая то, как развивается баскетбол в нашем регионе, какое внимание уделяется баскетболу со стороны региональных властей и лично губернатора".

Напомним, вопрос заявки БК "Самара" в Лигу ВТБ обсуждался в марте на рабочей встрече под председательством Дмитрия Азарова по вопросам развития самарского и российского баскетбола. В ней в том числе участвовали генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений Иванов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян. Было отмечено, что Самарская область - один из лидеров в стране по развитию баскетбола.

Планируется, что новый сезон Единой лиги ВТБ стартует в начале октября. В чемпионате примут участие десять российских и два иностранных клуба: "Автодор" (Саратов), "Астана" (Нур-Султан, Казахстан), "Енисей" (Красноярский край), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), МБА (Москва), БК "Нижний Новгород", "ПАРМА" (Пермский край), БК "Самара", УНИКС (Казань), "Цмоки-Минск" (Беларусь), ЦСКА (Москва).

Сейчас БК "Самара" активно занимается подготовкой к новому сезону и формированием состава команды, которую недавно возглавил известный специалист Сергей Базаревич, тренировавший сборную России и работавший в самарских клубах "Красные Крылья" и "ЦСК ВВС - Самара".

Дмитрий Азаров на встрече с новым наставником команды подчеркнул, что клуб должен сохранить приоритеты по подготовке местных игроков и развитию всего баскетбола в регионе.

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