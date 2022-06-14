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Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше

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Видеосервис Wink запускает акцию в поддержку российских видеоблогеров. Пользователи, размещающие авторский контент на платформе Wink, в течение двух месяцев после его публикации будут получать весь доход от рекламы. Акция стартует в международный день блогера, который неофициально отмечают 14 июня, и продлится до 31 декабря 2022 года. Партнером акции выступает эксклюзивный провайдер авторского контента для Wink — агентство Media Capital.

Пользователям видеосервиса Wink доступна не только обширная коллекция фильмов, сериалов и документального кино, но и уникальный контент, созданный популярными российскими видеоблогерами. Сегодня свои блоги на платформе Wink ведут уже более 400 авторов. Топ-5 блогерских каналов, включая Трум Трум и Funny Games TV, за два года собрал 25 млн просмотров с общей продолжительностью просмотров почти 4,5 млн часов.

"Видеоблоги — важная часть информационного пространства, окружающего человека, и одновременно это популярная бизнес-модель, которая сформировала целый рыночный сегмент. Ограничение возможностей монетизации в блогах на зарубежных видеохостингах снизило эффективность этой модели для авторов и снизило возможности доступа пользователей к интересному контенту. Мы хотим поддержать российских креативных предпринимателей, авторов полезного и развлекательного контента, и даем им возможность в течение двух месяцев получать 100% от рекламной монетизации на платформе Wink на свой счет для сохранения и развития потенциала блога", — отметил руководитель отдела закупки нелинейного контента "Ростелекома" Вячеслав Попов.

Подробные условия акции и политика размещения авторского контента в видеосервисе Wink доступны на сайте партнера — агентства Media Capital.

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Назад. 14 июня 2022 Вперед.
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