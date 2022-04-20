Виктор Кудряшов поздравил команду «Самарочка» с «серебром» в Чемпионате России

20.04.2022 15:21 Читали 11

Во вторник, 19 апреля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал в Самарской областной спортивной школе олимпийского резерва №12, где встретился с командой по настольному теннису «Самарочка» — серебряным призером Чемпионата России 2022 года.

Первый вице-губернатор в течение 12 лет возглавляет Попечительский совет Федерации настольного тенниса Самарской области.

Президент Самарской областной федерации Виктор Павленко отметил: «Условия, в которых сегодня занимаются спортсмены, в частности, этот современный, хорошо оборудованный зал — результат работы попечительского совета и лично его председателя. В Самарской области созданы все условия для того, чтобы настольный теннис развивался, чтобы здесь росли новые чемпионы».

Зал в олимпийской школе № 12 – не единственный, где спортсмены, увлеченные настольным теннисом, могут оттачивают свое мастерство. Возможности для занятия этим видом спорта созданы во многих школах и фитнес-клубах Самарской области, открыты и работают специализированные центры в Южном городе, Железнодорожном, Промышленном, Кировском, Ленинском районах Самары.

Самарская-Куйбышевская школа настольного тенниса воспитала немало прославленных спортсменов, и новое поколение мастеров спорта достойно продолжает их дело. Недавно самарские теннисисты вернулись с Чемпионата России. Самарский регион направил на соревнования большую команду спортсменов. Честь области защищали Лев Волин, Дмитрий Виноградов, Егор Овчинников, Михаил Ефимов, Максим Киселев, Елена Кузьмина, Ольга Адиянова.

В командных соревнованиях спортсмены Екатерина Зиронова, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых заняли второе место. Это не первые яркие достижения команды «Самарочка». Ранее спортсменки уже становились призерами чемпионатов Европы, были победителями Чемпионата России. Все три девушки представляют Самарскую область в сборной страны по настольному теннису

Виктор Кудряшов поблагодарил команду за настойчивость, трудолюбие, волю к победе, вручил цветы и памятные подарки. В соответствии с положением о выплате поощрений спортсменам Самарской области, команда и тренеры получили также денежные выплаты.

«Наши самарские ребята, которые занимаются настольным теннисом, уже сегодня находятся в элите российского настольного тенниса, у нас самая лучшая молодежь. Мы превосходим многие регионы и по уровню базы, и по уровню тренеров, и по уровню самих спортсменов. И очередной успех, который был достигнут в Чемпионате России, серебряная медаль – также большое достижение. При этом в копилке наших ребят много золотых наград. У нас есть призеры Чемпионатов Европы, участники чемпионатов мира. Вся женская сборная Российской Федерации практически состоит из наших девчонок, и очень неплохо играют ребята. В Самаркой области прекрасная школа, мы воспитали огромное количество чемпионов. Это прекрасный пример для мальчишек и девчонок, которые сейчас выбирают, каким видом спорта заняться», — отметил председатель попечительского совета федерации

Виктор Кудряшов сообщил, что Правительство продолжает усилия по развитию базы для занятий этим видом спорта. В настоящее время в Самарской области завершено проектирование Дворца настольного тенниса.

«Мы прошли экспертизу и направили заявку на включение Дворца в федеральную программу по строительству спортивных объектов. Нас поддерживает министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин, который, кстати, и сам является выходцем из этого вида спорта, и Игорь Евгеньевич Левитин, который возглавляет наблюдательный совет Российской федерации настольного тенниса. Поэтому мы очень рассчитываем, что такой уникальный для нашей области спортивный объект у нас появится, и мы сможем проводить соревнования самого высокого уровня», — сообщил Виктор Кудряшов.

«Сейчас мы готовимся к Кубку Чемпионата России, который пройдет с 10 по 14 мая в Самаре. 21 мая мы выезжаем на национальные сборы в России, и там будем проводить подготовку к новым соревнованиям. Конечно, очень надеемся на золото», — рассказала о ближайших планах участница команды Валерия Щербатых.

В завершение встречи Виктор Кудряшов пожелал самарским спортсменам новых успехов и побед.