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Дарья Касаткина "вырвала" победу в первом круге турнира в Штутгарте

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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте, пишет "Чемпионат".

Дарья Касаткина
Дарья Касаткина

В матче первого круга Касаткина обыграла 16-й номер рейтинга американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:2. Отметим, что по ходу первого сета Дарья проигрывала по геймам со счетом 0:4, но сумела переломить ход игры и взять партию.

Встреча продлилась 1 час 20 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Гауфф - два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За место в четвертьфинале Касаткина сразится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $703580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.

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Назад. 20 апреля 2022
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