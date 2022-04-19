16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК застраховала служащих Правительства Приморского края от несчастных случаев

Читали 9

Дальневосточный филиал Страхового Дома ВСК защитил сотрудников органов исполнительной власти, аппарата Губернатора и Правительства Приморского края от последствий несчастных случаев.

Заказчиком выступило Краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края". Страховая защита действует по 2 апреля 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 1,6 тысячи сотрудников Правительства Приморского края. В программу вошла защита от убытков из-за временной или постоянной нетрудоспособности, а также смерти в результате несчастных случаев, в том числе от тяжелых болезней. Стоимость контракта составила более 1,6 млн рублей.

"На протяжении 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Нам доверяют на высшем уровне, а мы ответственно и в полном объеме исполняем все обязательства", — отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.

Правительство Приморского края имеет администрацию во Владивостоке и устанавливает порядок управления регионом. Действующим Губернатором края является Олег Кожемяко, избранный 16 декабря 2018 года.

Версия для печати

Новости

Назад. 19 апреля 2022
ВСК застраховала служащих Правительства Приморского края от несчастных случаев
Более 1,4 млрд рублей составили выплаты клиентам "ВСК - Линия жизни" за 1 квартал 2022 года

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Культура и стиль

Тренды маникюра весны 2022

Наступила весна, на улице теплеет, мы потихоньку снимаем с себя тёплое и темное и меняем одежду на нежную и легкую. А каждой любительнице маникюра хочется внести свежесть и легкость не только в жизнь, но и во внешность! А аккуратные и ухоженные ноготочки — это визитная карточка девушки. Поэтому сегодня рассмотрим главные тренды сезона "весна 2022" вместе с мастером по маникюру Анной Бельсковой.

Люди

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она