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Более 1,4 млрд рублей составили выплаты клиентам "ВСК - Линия жизни" за 1 квартал 2022 года

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По итогам первого квартала 2022 года компания "ВСК - Линия жизни" осуществила порядка 7 900 выплат по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни на сумму более 1,4 млрд рублей.

Финансовую поддержку на сумму, превышающую 61 млн рублей по рискам, связанным с уходом из жизни, получили семьи клиентов компании "ВСК - Линия жизни". При этом около 30% выплат пришлось на случаи, связанные с Covid-19. Крупнейшая выплата по итогам квартала — 7 млн рублей. Среднее время урегулирования страхового события — 5 рабочих дней с момента поступления в страховую компанию всех необходимых документов.

Доля заявлений, урегулированных онлайн с начала 2022 года, составляет 40%.

Страхование жизни помогает не только сохранить и приумножить собственный капитал, но и позволяет защитить самое дорогое, что есть у человека — его семью — от последствий потрясений, которые могут повлиять на финансовое благополучие в будущем.

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Новости

Назад. 19 апреля 2022
Более 1,4 млрд рублей составили выплаты клиентам "ВСК - Линия жизни" за 1 квартал 2022 года

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