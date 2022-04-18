Под Сызранью прицеп автовоза отцепился и вылетел на встречку, один человек погиб

18.04.2022 15:28 Читали 10

16 апреля на 894 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие в результате отсоединения полуприцепа автовоза.

КАМАЗ во встречном направлении столкнулся со сцепкой автовоза. Легковые автомобили на автовозе от столкновения раскидало по дороге. Водитель КАМАЗа погиб. Для его извлечения из кабины аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей. В 15.13 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд города Сызрань.

Спасатели использовали гидравлический инструмент для деблокирования водителя из кабины аварийного автомобиля. В 16.55 спасательные работы на месте происшествия были окончены. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать безопасную скорость и дистанцию между автомобилями.