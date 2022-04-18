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Жигулевская ГЭС начнет сброс воды с 19 апреля

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С 19 апреля начинается сработка воды с Жигулевской ГЭС, сообщает Приволжское УГМС.

Максимальные сбросы планируются в период с 26 по 30 апреля величиной 26000±500 куб. м/секунду.

Специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС" составили прогнозы максимальных уровней воды. Расчеты показали, что уровни воды ожидаются:

  • на Саратовском водохранилище - в пределах и выше среднемноголетних значений на 30 см;
  • на Волгоградском водохранилище и Нижней Волге - в пределах или на 20-30 см выше среднемноголетних значений.

При изменении графика сбросов воды прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском, Волгоградском водохранилищах и на Нижней Волге будут уточнены.

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