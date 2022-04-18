Жигулевская ГЭС начнет сброс воды с 19 апреля

Максимальные сбросы планируются в период с 26 по 30 апреля величиной 26000±500 куб. м/секунду.
Специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС" составили прогнозы максимальных уровней воды. Расчеты показали, что уровни воды ожидаются:
- на Саратовском водохранилище - в пределах и выше среднемноголетних значений на 30 см;
- на Волгоградском водохранилище и Нижней Волге - в пределах или на 20-30 см выше среднемноголетних значений.
При изменении графика сбросов воды прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском, Волгоградском водохранилищах и на Нижней Волге будут уточнены.