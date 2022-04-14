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ПСБ первым в России интегрировал возможность приема платежей в мобильный банк

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ПСБ первым на российском рынке эквайринговых услуг запустил возможность для бизнеса принимать платежи с помощью смартфона, не выходя из мобильного банка.

Новое решение подходит для любого телефона с NFC-модулем, работающего на операционной системе Android 9.0 и выше. Сервис реализован на базе технологии SoftPOS, которую ПСБ запустил для приема платежей в 2021 году, также первым в России. Кроме работы в режиме платежного терминала, сервис может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает предпринимателям функционал, не только соответствующий положениям закона о контрольно-кассовой технике, но и необходимый для полноценного ведения бизнеса.

"Основное преимущество, которое получают предприниматели, работая с приложением SoftPOS, — это значительная экономия на покупке и обслуживании POS-терминала, при выполнении всех требований законодательства, и ПСБ отмечает востребованность этой услуги: количество обращений клиентов на подключение SoftPOS за последние полгода выросло в пять раз, а четверть клиентов банка в сегменте массового бизнеса сегодня выбирают SoftPOS вместо обычного POS-терминала. Мы решили сделать этот сервис еще удобнее, поэтому интегрировали возможность приема платежей в мобильное приложение ПСБ Бизнес: теперь у клиентов нет необходимости переключаться между приложениями, установленными на смартфоне, для проведения обычных процедур оплаты, а достаточно только установить на смартфон виджет, который позволяет одним нажатием активировать функцию оплаты", — сказал Никита Хомутов, директор по эквайрингу ПСБ.

Технология SoftPOS и возможности, которая она открывает предпринимателям, особенно востребована малым и микро-бизнесом, курьерскими службами, торговыми точками с небольшой проходимостью и другими компаниями, работающими там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени.

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Назад. 14 апреля 2022
ПСБ первым в России интегрировал возможность приема платежей в мобильный банк
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