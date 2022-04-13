ВСК подтвердила высший Рейтинг привлекательности работодателя на уровне A.hr

13.04.2022 16:47 Читали 10

Страховой Дом ВСК подтвердил Рейтинг привлекательности работодателя на уровне А.hr — очень высокий уровень. Оценка была дана аналитическим центром БизнесДром.

ВСК работает на страховом рынке 30 лет и имеет репутацию привлекательного работодателя. В организации работает более 6,6 тысячи сотрудников. По итогам 2021 года компания входит в топ-10 страховщиков по объемам собранных премий.

Как отмечает аналитический центр, ВСК на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие сотрудников и способствует улучшения качества условий работы: за 2021 год компанией было проведено более 2,5 тыс. учебных мероприятий, сотрудники и агенты ВСК прошли свыше 43,7 тыс. электронных курсов на портале Страхового Дома. Для сотрудников и руководителей всех каналов продаж проводятся турниры по переговорам. Только в прошлом году в них приняло участие свыше 800 работников из 79 филиалов компании.

Совместно с директором ВШКУ РАНХиГС Сергеем Календжяном в компании были разработаны программы годового обучения управленческим компетенциям. Так для сотрудников ВСК доступны программы для получения степени MBA (Master of Business Administration).

Позитивное влияние на оценку оказали практика премирования сотрудников, возможность карьерного роста и релокация по России. В 2021 году почти 40% сотрудников получили повышение заработной платы, 29 участников программы кадрового резерва были назначены на ключевые позиции в компании, а четверо руководителей филиалов получили повышение в новых регионах.

По оценкам аналитического портала, ВСК активно развивает IT-направление: сегодня в компании трудятся более 600 специалистов и свыше 40 agile-команд с гибким режимом работы по всей России с использованием технологии Safe. В 2021 году состоялся первый в истории компании хакатон, в котором приняли участие около 60 человек из разных блоков и регионов ВСК: от Краснодара до Новосибирска.

Для заслуженных сотрудников, проработавших в компании 20 и более лет разработана система поощрений. После ухода на пенсию они ежемесячно получают дополнительные выплаты.

Помимо построения карьеры и профессионального развития, ВСК обеспечивает сотрудников современными и технологичными местами работы. Так офис Федерального сервисного центра считается примером рабочего пространства для многих офисов компании в России. Сегодня для сотрудников доступны спортивные тренажеры, релакс-зона с массажными креслами, а также лаундж-зона с игровой приставкой и настольными играми.

Все сотрудники Страхового Дома ВСК обеспечены полисами ДМС. Для поддержки работников и членов их семей реализуется большой внутренний социальный проект "Забота на работе", включающий инициативы по поиску и доставке жизненно важных лекарственных препаратов, и модуль психологической поддержки.

В компании созданы футбольная и волейбольная команда, сотрудники ВСК участвуют в разнообразных легкоатлетических марафонах, а также в благотворительных акциях: в 2021 году было реализовано около 60 волонтерских проектов в Головной компании и филиалах по всей России.

Для сотрудников ВСК действует программа лояльности, которая позволяет приобретать различные товары и услуги по льготным ценам.

По результатам опросов сотрудников был зафиксирован один из лучших показателей вовлеченности среди компании в области страхования — 87,4%.

Все это позволяет выработать у сотрудников ДНК компании, где главным принципом является команда, нацеленная на совместное решение амбициозных задач по развитию бизнеса ВСК в эпоху трансформации.

Страховой Дом ВСК придерживается стратегии информационной открытости и публичности, на сайте компании размещены открытые вакансии. Каждый год в компании проходят общие собрания с презентациями результатов, действует практика проведения "прямых линий" с генеральным директором.

"В нашей философии управления заложены принципы социальной ответственности. Именно они позволяют ВСК быть конкурентоспособной компанией. Профессиональная и мотивированная команда — один из пяти важнейших приоритетов стратегии организации, которую мы продолжаем реализовывать. Мы помогаем сотрудникам развиваться и становиться лучше, создаем комфортные условия труда и заботимся об их здоровье. Для нас почетно вновь подтвердить Рейтинг привлекательности работодателя на очень высоком уровне", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Рейтинг привлекательности работодателя" — оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.