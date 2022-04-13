В Самарской области в апреле подорожали лук, морковь, капуста и картофель

13.04.2022 11:14 Читали 4

В Самарской области зафиксирован рост цен на четыре вида овощей - морковь, капусту, репчатый лук и картофель. Об этом было заявлено в понедельник, 11 апреля, на очередном заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики.

Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин отметил, что это объясняется сезонным фактором: запасы местных овощей в магазинах снизились, увеличились поставки импортных продуктов, которые стоят дороже. Поэтому в Самарской области принимают ряд мер, к примеру, по развитию ярмарочной торговли.

Также на заседании было заявлено, что в губернии заметно падает спрос на продукты, которые можно долго хранить. Так, к примеру, за неделю объем продаж муки снизился на 37%, растительного масла - сразу на 38%, риса и макарон - на 30 и 26%. Снизились и объемы продаж соли и сахара, при этом в распределительные центры для магазинов привезли больше 158 и 740 тонн этих продуктов соответственно.