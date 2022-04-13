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Машины-пылесосы начали убирать улицы Самары

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Среди актуальных сезонных работ в рамках весеннего месячника по благоустройству в Самаре - механизированная очистка проезжих частей с помощью вакуумно-подметальных машин.

"Весеннее солнце успело просушить большую часть городских дорог. На участках, где работники подрядной организации уже успели произвести ручной подбор, проходит уборка с помощью спецтехники. Работа проходит щеткой и пылесосом вдоль прилотковой части дороги. Принцип следующий: струя воды смачивает поверхность, щетка собирает грязь и пыль, и одновременно с этим происходит всасывание вакуумным способом смёта во внутренний контейнер машины. Подметание улично-дорожной сети является первым этапом комплексной уборки проезжих частей, после этого можно приступить непосредственно к мойке", - рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самара Виктор Ненашев.

В дневную смену подрядные организации задействуют три единицы спецтехники, однако в ночь дорожным бригадам удается нарастить их количество почти вдвое. Это необходимо для того, чтобы не осложнять дневной трафик, так как скорость вакуумно-подметальных машин составляет около 7 км/ч.

Кроме того, днем количество припаркованного вдоль дорог транспорта больше, и одни и те же участки приходится очищать неоднократно - по мере освобождения обочин.

Отметим, что данный вид работ не только улучшает эстетический облик улично-дорожной сети города, но и избавляет территории от накопившейся пыли.

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