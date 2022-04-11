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Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку

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Дмитрий Азаров уволил за недоработку руководителя департамента торговли и потребрынка Самарской области Алексея Софронова. Это кадровое решение главы региона в понедельник, 11 апреля, подтвердили в департаменте информполитики.

Напомним, в результате работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных. Имея опыт работы с необоснованным ростом потребительского спроса на разных этапах пандемии коронавирусной инфекции, в настоящий период введения несправедливых санкций компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.

В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием сахара, соли, гречки и ценами на них выглядела благополучной. На деле же жители региона больше месяца жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции.

Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона.

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Новости

Назад. 11 апреля 2022
Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку
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