Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку

11.04.2022 14:39 Читали 2

Дмитрий Азаров уволил за недоработку руководителя департамента торговли и потребрынка Самарской области Алексея Софронова. Это кадровое решение главы региона в понедельник, 11 апреля, подтвердили в департаменте информполитики.

Напомним, в результате работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных. Имея опыт работы с необоснованным ростом потребительского спроса на разных этапах пандемии коронавирусной инфекции, в настоящий период введения несправедливых санкций компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.

В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием сахара, соли, гречки и ценами на них выглядела благополучной. На деле же жители региона больше месяца жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции.

Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона.