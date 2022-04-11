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Под Самарой мужчина решил прочистить дымоход в бане и застрял

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9 апреля спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы в городе Кинель.

Мужчина 1991 года рождения затопил на своем участке баню. В дымоходе отсутствовала тяга. Тогда он решил прочистить дымоход рукой. В результате рука застряла в трубе.

Вызов спасателям поступил в 17.40. Прибыв на место, спасатели осмотрели руку пострадавшего. Было ясно, что без вскрытия трубы руку не освободить. Обеспечив безопасность пострадавшего, спасатели вскрыли участок трубы ручной углошлифовальной машинкой и освободили зажатую руку пострадавшего. В 19.30 спасательные работы были окончены. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

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