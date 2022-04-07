При опрокидывании судна на Волге под Самарой мог утонуть пассажир

07.04.2022 15:51 Читали 9

При опрокидывании 4 апреля на Волге под Самарой судна на воздушной подушке пропал находившийся во время ЧП на борту пассажир - житель села Рождествено, рассказывают местные жители.

Как ранее сообщала Приволжская транспортная прокуратура, судно шло по маршруту Рождествено - Самара. На его борту находилось, предположительно, 13 человек. Позже было установлено, что 12 человек спасены, о погибших или пропавших не сообщалось.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс местные жители, на борту судна в момент опрокидывания находился пассажир, который якобы не умел плавать, не успел воспользоваться спасательным жилетом и мог утонуть. Сейчас ведутся его поиски в воде и на суше.

Представители правоохранительных структур пока воздерживаются от комментариев по факту исчезновения пассажира.

Напомним, по факту ЧП с судном Центральным МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование продолжается.