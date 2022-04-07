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ВСК вошла в финал международной премии Customer Experience World Awards

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Команда Департамента развития клиентского сервиса Страхового Дома ВСК прошла в финал Международной Премии Customer Experience World Awards в номинации "Лучшая практика использования обратной связи" с кейсом "Как нас изменил голос клиента". В шорт-лист конкурса из 50 заявок было отобрано 11 финалистов. Итоговое объявление победителей состоится 20 апреля.

Customer Experience World Awards — премия за лучший клиентский опыт. Ежегодно в рамках конкурса награждаются проекты в области успешной CX-трансформации бизнеса, выбираются компании, придерживающиеся принципов клиентоцентричности, применяющие наиболее эффективные практики в сфере клиентского опыта, реализовывающие различные социальные проекты.

Среди финалистов премии СХ World Awards сезона 2021/2022 помимо ВСК такие компании, как Сбер, Газпромбанк, Циан, Рольф и другие.

"Лояльность клиентов является ключевым залогом роста бизнеса. Мы работаем над упрощением всех этапов клиентского сервиса, повышением вовлеченности сотрудников в процесс оптимизации коммуникаций, используем программы сбора обратной связи от клиентов с целью дальнейшей доработки продуктов и сервисов компании. Все это позволяет ВСК стать ближе к клиентам. Как результат — NPS компании вырос на 21% в 2021 году, а по индексу потребительской лояльности в части урегулирования по каско мы входим в тройку лидеров страхового рынка" — отметила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 07 апреля 2022
ВСК вошла в финал международной премии Customer Experience World Awards
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