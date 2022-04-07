"Ростелеком" передал исторические раритеты "Музею модерна" в Самаре

07.04.2022 15:21 Читали 7

Экспонаты музея Самарского филиала ПАО "Ростелеком" переданы Музею модерна в Самаре. Посетители выставки "Власть сообщений", посвященной средствам связи в эпоху модерна, могут увидеть подлинники документов конца XIX - начала ХХ веков.

В экспозиции представлены клятва верности сотрудников почтово-телеграфного ведомства государю императору, расписки о неразглашении содержания телеграмм, список служащих городской телефонной сети, согласившихся работать при советской власти, номера "Почтово-телеграфного журнала", марки Российской империи и другие ценные свидетельства эпохи.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В музее провайдера собраны уникальные экспонаты. Все они - часть истории предприятия, которая началась 162 года назад с момента появления в Самаре первого телеграфа. До сих пор увидеть раритеты могли только сотрудники и гости компании. Выставка в Музее модерна открыла их всем желающим".

Елена Жидкова, научный сотрудник "Музея модерна":

"В середине XIX века благодаря строительству железных дорог, появлению электричества и изобретению телеграфа скорость передачи сообщений вышла на новый уровень. Это было золотое для развития отрасли связи время, но затем последовали революции и войны, в огне которых погибло множество артефактов. Поэтому так ценны для нас экспонаты, которые бережно сохранили сотрудники "Ростелекома".