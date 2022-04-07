16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" передал исторические раритеты Музею модерна в Самаре

Читали 7

Экспонаты музея Самарского филиала ПАО "Ростелеком" переданы Музею модерна в Самаре. Посетители выставки "Власть сообщений", посвященной средствам связи в эпоху модерна, могут увидеть подлинники документов конца XIX - начала ХХ веков.

В экспозиции представлены клятва верности сотрудников почтово-телеграфного ведомства государю императору, расписки о неразглашении содержания телеграмм, список служащих городской телефонной сети, согласившихся работать при советской власти, номера "Почтово-телеграфного журнала", марки Российской империи и другие ценные свидетельства эпохи.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В музее провайдера собраны уникальные экспонаты. Все они - часть истории предприятия, которая началась 162 года назад с момента появления в Самаре первого телеграфа. До сих пор увидеть раритеты могли только сотрудники и гости компании. Выставка в Музее модерна открыла их всем желающим".

Елена Жидкова, научный сотрудник "Музея модерна":

"В середине XIX века благодаря строительству железных дорог, появлению электричества и изобретению телеграфа скорость передачи сообщений вышла на новый уровень. Это было золотое для развития отрасли связи время, но затем последовали революции и войны, в огне которых погибло множество артефактов. Поэтому так ценны для нас экспонаты, которые бережно сохранили сотрудники "Ростелекома".

Версия для печати

Новости

Назад. 07 апреля 2022
ВСК вошла в финал международной премии Customer Experience World Awards
"Ростелеком" передал исторические раритеты "Музею модерна" в Самаре
ПСБ в Самарской области выдал первый кредит по новой программе кредитования бизнеса
"Сферум" приглашает школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов
При оформлении полиса ОСАГО от ВСК с помощью Yandex Pay можно получить кешбэк от платежного сервиса

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Культура и стиль

Тренды маникюра весны 2022

Наступила весна, на улице теплеет, мы потихоньку снимаем с себя тёплое и темное и меняем одежду на нежную и легкую. А каждой любительнице маникюра хочется внести свежесть и легкость не только в жизнь, но и во внешность! А аккуратные и ухоженные ноготочки — это визитная карточка девушки. Поэтому сегодня рассмотрим главные тренды сезона "весна 2022" вместе с мастером по маникюру Анной Бельсковой.

Люди

Оперативный штаб: охват вакцинацией пожилого населения необходимо увеличивать

В понедельник, 4 апреля, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Фотосессия, рекламная кампания и стратегия продвижения: самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки

Пользователи специального налогового режима могут подавать заявки на получение услуг по продвижению их проектов. Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес 63» запустили сразу несколько инструментов, направленных на выстраивание коммуникаций с клиентами, грамотное оформление социальных сетей, профессиональную разработку контент-стратегии и др.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она