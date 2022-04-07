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ПСБ в Самарской области выдал первый кредит по новой программе кредитования бизнеса

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ПСБ в Самарской области выдал первый кредит по льготной программе кредитования Банка России. Займ на пополнение оборотных средств в размере 23,7 млн рублей получила самарская компания, которая работает в сфере оптовой торговли резино-асбестотехническими изделиями.

"На территории самарского региона ПСБ работает с малым и средним бизнесом более 15 лет и активно участвует во всех мерах государственной поддержки предпринимателей. В период пандемии мы вошли в число лидеров по выдаче льготных кредитов в Самарской области. В текущих непростых условиях мы также оказываем бизнесу поддержку, выступая проводником государственных мер. При этом клиентам по-прежнему доступна наша собственная линейка продуктов, помогающая сопровождать работу предприятий на всех этапах жизненного цикла", — отмечает Елена Козеева, заместитель регионального директора по развитию малого и среднего бизнеса операционного офиса "Самарский" ПСБ.

Согласно условиям госпрограммы, предприятия малого и среднего бизнеса могут получить льготное финансирование как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. В первом случае кредит предоставляется на срок до 1 года, во втором — до трех лет. Максимальный размер процентной ставки для предприятий среднего бизнеса не может превышать 13,5%, для субъектов малого предпринимательства — 15% годовых в рублях. Воспользоваться программой можно до конца 2022 года.

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Назад. 07 апреля 2022
ПСБ в Самарской области выдал первый кредит по новой программе кредитования бизнеса
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