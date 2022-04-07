16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

При оформлении полиса ОСАГО от ВСК с помощью Yandex Pay можно получить кешбэк от платежного сервиса

Читали 9

Страховой Дом ВСК подключил возможность оплаты полиса ОСАГО с помощью Yandex Pay. Кроме того, клиенты страховой компании смогут получить от Yandex Pay кешбэк и потратить его на фильмы, музыку и другие сервисы.

Новое решение позволяет оплатить покупку полиса ОСАГО банковской картой, не вводя ее данные — они подтянутся из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). Привязать карту к аккаунту можно даже во время совершения платежной операции. Новый способ оплаты доступен как на сайте компании, так и в мобильном приложении "ВСК Страхование".

Кроме того, при оплате полиса можно получить 3% кешбэка от Yandex Pay в виде баллов Яндекс Плюса. Их можно потратить на сервисах Яндекса — в Лавке, Такси, Еде и т. д., а также на саму подписку Яндекс Плюс, которая дает, к примеру, возможность смотреть фильмы и слушать музыку. Воспользоваться баллами смогут подписчики Плюса. Максимальный размер кешбэка, который можно получить за месяц, — 3000 баллов.

"Каждый день ВСК стремится предложить клиентам новые технологические решения и сервисы. Это позволяет компании добиваться роста бизнеса и повышать эффективность благодаря инновациям и внедрению новых технологических кейсов с партнерами. Такой стратегический подход позитивно влияет на повышение лояльности пользователей и открывает новые возможности для каждого клиента. Благодаря сотрудничеству ВСК и Yandex Pay миллионы общих клиентов смогут получить надежную страховую защиту, возможность быстрой оплаты, а также хороший кешбэк от Yandex Pay для доступа ко всей палитре цифровой экосистемы", — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"Наша задача как сервиса — предоставить пользователям возможность оплачивать с помощью Yandex Pay все товары и услуги, необходимые в повседневной жизни. Полисы ОСАГО — одна из таких вещей, и это партнерство позволило нам сделать очередной шаг к достижению поставленной цели", — прокомментировал Александр Головин, руководитель сервиса Yandex Pay.

Версия для печати

Новости

Назад. 07 апреля 2022
При оформлении полиса ОСАГО от ВСК с помощью Yandex Pay можно получить кешбэк от платежного сервиса

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Культура и стиль

Тренды маникюра весны 2022

Наступила весна, на улице теплеет, мы потихоньку снимаем с себя тёплое и темное и меняем одежду на нежную и легкую. А каждой любительнице маникюра хочется внести свежесть и легкость не только в жизнь, но и во внешность! А аккуратные и ухоженные ноготочки — это визитная карточка девушки. Поэтому сегодня рассмотрим главные тренды сезона "весна 2022" вместе с мастером по маникюру Анной Бельсковой.

Люди

Оперативный штаб: охват вакцинацией пожилого населения необходимо увеличивать

В понедельник, 4 апреля, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Фотосессия, рекламная кампания и стратегия продвижения: самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки

Пользователи специального налогового режима могут подавать заявки на получение услуг по продвижению их проектов. Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес 63» запустили сразу несколько инструментов, направленных на выстраивание коммуникаций с клиентами, грамотное оформление социальных сетей, профессиональную разработку контент-стратегии и др.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она