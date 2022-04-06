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Здоровье сотрудников компании "Рослесинфорг" под защитой ВСК

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Страховой Дом ВСК защитил сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг" полисами добровольного медицинского страхования.

Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, застрахованы более 200 сотрудников филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект". В программу вошли консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Услуги предоставляются в пределах Москвы, а также в Московской области. Экстренная помощь оказывается на всей территории России. Стоимость контракта составила почти 6,5 млн руб.

"В России растет около 20% мирового запаса леса. Так что наши новые партнеры играют важнейшую роль в его учете и сохранении. Мы тем временем будем рады помочь коллегам из "Рослесинфорга" сохранить здоровье и финансы от непредвиденных трат, чтобы выпадения из рабочего ритма в связи с болезнями были недолгими и легкими", — отметил Роман Фролов, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

Рослесинфорг — всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства. Компания оказывает полный цикл услуг предприятиям лесного комплекса, чтобы помочь максимально эффективно и сбалансированно использовать лесные ресурсы России.

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Назад. 06 апреля 2022
Здоровье сотрудников компании "Рослесинфорг" под защитой ВСК

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