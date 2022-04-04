В Самаре проходит единый день вакцинации

04.04.2022 12:34 Читали 17

В Самарской областной универсальной научной библиотеке сегодня работает прививочный пункт. Мобильные медицинские бригады проводят вакцинацию жителей до 20.00. За первую половину дня здесь вакцинировались более 50 человек.

«Не в первый раз областная библиотека открывает свои двери для проведения вакцинации. В единый день вакцинации мы традиционно пригласили сюда жителей города, чтобы они сделали прививки от новой коронавирусной инфекции или прошли ревакцинацию, — пояснила заведующая поликлиникой Самарской городской больницы №4, главный внештатный терапевт г. Самары, д.м.н. Ирина Золотовская. — На сегодняшний день эта тема не потеряла своей актуальности. Более того, в период снижения заболеваемости важно вспомнить об укреплении иммунитета и пройти повторную вакцинацию. Особенно мы призываем сделать прививку людей с хроническими заболеваниями, артериальной гипертонией, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, которые всегда тяжело переносят острые респираторные вирусные инфекции и потому находятся в фокусе нашего внимания».

В мобильном пункте библиотеки организована работа двух бригад для взрослого населения и одна – для подростков. И специалисты, и посетители отмечают, что в библиотеке просторно, создана уютная атмосфера, пациентам помогают волонтеры из медицинского колледжа им. Н. Ляпиной: они встречают посетителей, сопровождают к специалисту, отвечают на вопросы, что позволяет каждому пришедшему в комфортных условиях пройти процедуру вакцинации.

Волонтер Мария Николаева – студентка третьего курса Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной — постоянно принимает участие в подобных мероприятиях, она считает своим долгом помогать жителям губернии. «Для меня это и возможность помочь посетителям, встретить их, проводить к врачу, успокоить, если пожилые люди волнуются или растерялись, а еще это практика, я в будущем хочу стать врачом, и мне обязательно пригодится такое общение с пациентами», — отметила Мария.

«Решила совместить приятное с полезным, — рассказала жительница Самары Дарья Гречкина. — Здесь очень удобно сделать прививку, меня встретили у входа, сопроводили, помогли заполнить документы, и я достаточно оперативно сделала ревакцинацию. Я считаю, вакцина помогает, вся моя семья была привита, и когда заболели таким штаммом коронавируса как омикрон, даже почти не заметили этого, все прошло легко и без осложнений. Я думаю, именно прививка помогает легче справляться с болезнью, на моей памяти много примеров, как люди без прививки болели гораздо тяжелее, поэтому сделала выбор в пользу вакцинации».

На этой неделе также запланирована работа дополнительных пунктов в других муниципалитетах — мобильные бригады будут выезжать на крупные объекты социальной инфраструктуры. По заявкам будет проводиться вакцинация маломобильных граждан и жителей старшего возраста на дому.

Для удобства жителей открыты 6 прививочных пунктов в торговых центрах Самары и Тольятти. Продолжают работу прививочные кабинеты в медучреждениях области. Информацию об адресах прививочных пунктов и наличии вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).