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Новые возможности виртуальной АТС "Ростелекома" помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентами

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Компании-клиенты виртуальной АТС "Ростелекома" — одной из самых востребованных услуг для бизнеса — теперь могут подключать к ВАТС мобильные номера. Используя новую опцию, пользователи виртуальной телефонии смогут звонить с мобильных номеров, а также принимать на них вызовы. Для вызовов с мобильных номеров будет доступен весь функционал этого облачного решения, включая запись разговоров, аналитику речи, интеграцию с CRM, статистику и дашборды.

С 4 апреля подключить мобильные номера в виртуальной АТС "Ростелекома" можно в девяти российских регионах: Волгоградской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Новосибирской и Челябинской областях, в Красноярском крае, а также в Москве и Московской области. До конца 2022 года "Ростелеком" планирует расширить географию этой опции до 50 регионов.

"Виртуальная АТС с подключенными мобильными номерами позволяет руководителям компаний контролировать работу сотрудников, которые работают вне офисов, например, занимаются, доставкой товаров. Звонки этих сотрудников теперь будут фиксироваться в единой системе, что вместе с другими данными, которые агрегирует ВАТС, станет основной для совершенствования бизнес-процессов в компании", — рассказала директор направления блока технической инфраструктуры "Ростелекома" Мария Белова.

"Этот функционал оценят и заказчики услуги "Виртуальная АТС", которые работают с физическими лицами. Подключая мобильные номера в ВАТС, такие компании получают удобный централизованный канал взаимодействия со своей клиентской базой. Новая услуга повысит эффективность их коммуникаций и позволит им всегда быть на связи со своими клиентами и партнерами как по городским, так и по мобильным номерам", — отметила директор продуктового офиса "Телефония" "Ростелекома" Елена Нечай.

Услуга "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Виртуальная АТС "Ростелекома" доступна компаниям, работающим более чем в 500 городах России.

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Новости

Назад. 04 апреля 2022
Новые возможности виртуальной АТС "Ростелекома" помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентами

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